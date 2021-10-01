AIDA十國自主撤旗挺台灣　許智傑：希望國民黨可以罵中國幾句

▲民進黨立委陳亭妃（左）、許智傑（右）。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣選手參加自由潛水世錦賽（AIDA）期間，國旗突然在轉播畫面中消失，引發10個會員國聲援，也要求撤掉國旗。民進黨立委陳亭妃1日受訪說，這顯示全世界現在力挺台灣的力量，這並不是中國一個國家可以控制的；民進黨立委許智傑也喊話，希望國民黨面對中國也可以罵個幾句，才能擺脫小紅的標籤。

陳亭妃今天受訪表示，中國利用轉播權的力量，把台灣的國旗拿下來，凸顯其「小鼻子、小眼睛」，同時也感謝這麼多的國家，願意跟台灣站在一起，自願把自己的國旗隱藏起來，「這就是全世界現在力挺台灣的力量，這並不是中國一個國家可以控制的」。

陳亭妃指出，從東京奧運一直到現在，其實有一些不同的訊息，已經告訴台灣，一定要大步向前，因為有太多人作為台灣的後盾，希望真正能夠把台灣走出去。

許智傑則向國民黨喊話說，國民黨別再當中國的發言人了！遇到中國就卑躬屈膝，面對台灣政府就謾罵攻訐，希望國民黨面對中國也可以罵個幾句，才能擺脫小紅的標籤。

民進黨立委林楚茵透過臉書表示，國民黨主席朱立倫應該醒醒，別再期望有求同尊異這回事；台灣選手參加自由潛水世界錦標賽，再次遭到中國打壓，要求將我國國旗從轉播畫面撤下，結果中國的誇張行徑引來其他國家選手不滿，包括日、美、澳等11國選手，也要求將國旗撤下，與台灣站在一起。

林楚茵分析，此事除凸顯國際友台態度在各領域逐漸升溫外，更點破國民黨長年唱和中國的「九二共識」根本沒有「一中各表」、更不存在「求同尊異」！連國旗都不願意讓你放上去，怎麼能期待在其他場合也尊異？若是真心為台灣好，國民黨就更該團結合作一致對外，而非傻傻跳進中國的一中框架、畫地自限。