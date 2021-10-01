「這就是戰鬥藍？」　陳亭妃批國民黨：神操作不會增加支持度

▲立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨佔議場。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院進行施政總質詢，卻第四度遭國民黨杯葛，引起民進黨不滿。民進黨立委陳亭妃1日批評國民黨「在野黨不是這樣當的」，並分享過去擔任在野立委的經驗建議國民黨「若真的要當個稱職的在野黨，就請在質詢台上的官員們戰鬥」、「這樣亂搞一通真的不會增加你們支持度啦」。

陳亭妃透過臉書質疑，這就是朱立倫主席想看的到戰鬥藍？先是揪團一起在質詢台上擺pose拍網美照，然後上傳臉書跟粉絲們說自己好棒棒有在監督，然後再破壞質詢台給它整個拆掉「請問這是怎樣的神操作，我真的看不懂耶？」。

陳亭妃批評，難道人民想要的在野黨是這樣的嗎？根本胡搞瞎搞，亂鬧一通。「我告訴你們，在野黨真的不是這樣當的啦，2008年民進黨最慘的時候，整個立院僅剩27席立委，而我就是那1/27」，當時就算整個黨團成員連雙腳都舉起來，投票也投不贏國民黨，但民進黨有因為在野、因為表決永遠比不過人，就這自我放棄、無理取鬧嗎？

陳亭妃強調，民進黨當時雖然席次少，但我們上上下下都很盡心盡力在準備資料、研讀法案，並在質詢台上善盡自己義務，用力監督各部會，讓每個站上備詢台的官員，都不敢忽視我們的聲音及意見，也讓中央的政策的實施可以被社會完整檢視。

陳亭妃表示，我們也詳讀並利用議事規則，在席次相對少數的情況下，將每個人的力量發揮到最大，去實踐我們對於鄉親們的承諾及託付。在野一定是弱勢嗎？一定會被霸凌嗎？「就我那幾年的經驗來說，並不會」，但重點是身為國會議員的你，一定要了解自己的義務是什麼。

陳亭妃批評，不是在國會殿堂裡搗亂，就能證明自己是及格的在野黨，國民黨都已經下野五年了，連基本的議事規則都還搞不清楚，難怪只剩作秀的功能，無法善盡身為國會議員的監督責任。

陳亭妃呼籲，我們目前還有紓困、振興等多個與民生息息相關的預算及政策要討論、要質詢。所以請國民黨行行好，若真的要當個稱職的在野黨，就請在質詢台上的官員們戰鬥，而不是對無法反擊的質詢台又踹又踢「這樣亂搞一通真的不會增加你們支持度啦」。