國民黨提195案海戰術杯葛議事　林楚茵轟：薪水小偷變五倍券強盜

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再度受邀到立法院進行施政報告，但國民黨團第四度發動杯葛，上午7點搶先佔領官員席；立法院長游錫堃10點左右請國民黨立委回座未果，隨即宣布休息，議事持續空轉。民進黨立委林楚茵透過臉書批評，國民黨從薪水小偷變五倍券強盜，不敢質詢、只想領薪水；國民黨反對五倍券，要讓全民餓肚子！自己怠慢職守、還要提案剝奪人民權益，還好意思說「為主流民意發聲」？

國民黨團書記長陳玉珍今天上午受訪說，國民黨團不容許民進黨團「只會在那裡武鬥」的批評，因此提出195案民眾關心的提案，呼籲行政部門對於國人關心的重大議題，一定要有所回應。

不過，林楚茵今天上午透過臉書貼出其中一提案批評，國民黨從薪水小偷變五倍券強盜！國民黨不敢質詢、只想領薪水；國民黨反對五倍券，要讓全民餓肚子！自己怠慢職守、還要提案剝奪人民權益，還好意思說「為主流民意發聲」？

根據該提案內容，國民黨團主張，蔡政府力推五倍券，鼓勵民眾消費振興經濟，然疫情仍因疫苗短缺而須維持警戒，要求院會作成決議，「行政院院院長卻站上第一線宣導，急於預算未審前就推出振興五倍券，再加上各部會的加碼券，形同變相鼓勵全民外出消費、全家出遊，如日後造成疫情失控，行政院院長應辭職下台負起政治責任。」

據了解，國民黨團提出的增列討論事項內容包含「3+11」、議事不公、台電跳電和缺電議題、國防預算、鳳梨釋迦禁止出口到中國、學習歷程遺失、縣市合併檢討、離岸風電國產化跳票、不在籍投票、加入CTPPP、強制治療與刑事處法區隔等案。