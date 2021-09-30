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「難怪被說第二個馬英九」　陳亭妃：擔心朱立倫被黃安舉報

▲▼國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平。（圖／國民黨提供）朱習會2015

▲2015年朱習會。（圖／國民黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

日本執政黨自民黨29日舉行總裁（黨主席）選舉，由岸田文雄當選，待現任首相菅義偉10月4日卸任後，岸田文雄將成為日本第100任首相。國民黨新任黨主席朱立倫表示祝賀，但遭民進黨立委陳亭妃諷刺「欸，不是阿！朱主席您說抗中會害台，那您知道你發文祝賀的岸田文雄總裁就是立場堅定的抗中派嗎？」

陳亭妃30日在臉書表示，看到貼文後，非常替朱立倫擔憂，擔憂他被黃安向共產黨舉報是國際抗中集團的共犯，朱立倫競選國民黨主席期間，為了擁抱極端深藍，也為了向習近平宣誓忠誠，不惜批評中國停止輸入台灣水果，是蔡政府「抗中害台」的後果。

陳亭妃指出，自民黨新上任的岸田文雄總裁就是日本抗中的強硬派，早在選前就多次表態對中國的立場，「這隨便google都找得到，你朱立倫不會google沒關係，我人很耐斯，再提醒你一次」，第一、岸田文雄總裁選前就說過當選首相後的首要任務就是對付中國；第二、岸田文雄總裁公開表示台灣海峽間的問題，是未來日本政府必須面對的重大課題；第三、岸田文雄總裁大力且公開支持台灣加入CPTPP協定。

▲▼岸田文雄（Fumio Kishida）29日當選自民黨總裁，將任第100任日本首相。（圖／路透）

▲岸田文雄29日當選自民黨總裁，將任第100任日本首相。（圖／路透）

陳亭妃提到，朱立倫一邊批評自己國家的元首抗中是在害台，一邊又在臉書上稱要跟堅定抗中的岸田文雄總裁強化交流，不是很矛盾嗎？連政治主張都南轅北轍，是要怎麼跟人家強化交流？難道朱主席也要發臉書跟岸田文雄總裁說不要抗中，不然會害到台灣或日本嗎？中國在軍事上強烈威脅台灣，在國際上是通人知的事，連日本都知道現在面對中國，就只有要不要對抗的回答，哪裡存在著那種要與不要之間的回答？

陳亭妃認為，世界上若真的存在要與不要之間的回答，唯一解釋就是虛偽做作兼矯情，從國家認同、九二共識、再到抗中立場，朱立倫給大家的答案永遠都是曖昧不明，想親中不敢大聲講，想裝的自己是親美日的政治家，又裝的很不像，「難怪會被說是第二個馬英九，完全不意外！因為全都是在演，全都政治謊言！」

岸田文雄過去被認為是自民黨中「友中」派系，與二階俊博領導的「二階派」在光譜上較為親中，但2020年時傳出二階派想邀習近平以國賓身分訪日，被岸田文雄攔阻反對。

在今年的選戰上，岸田文雄一改親中形象，轉為抗中路線，針對新疆、香港提出新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應中國侵害人權等問題；對於台灣，他明確表示日本應以合宜的方式與台灣在安全議題上合作，並支持台灣加入CPTPP。

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