快訊／不只竹竹合！正國會又出招　聯合聲明全面檢討國土行政區劃

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只竹竹合！正國會又出招　聯合聲明全面檢討國土行政區劃

▲▼「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨派系正國會立委頻頻對各項議題發表意見。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出大新竹縣市合併議題，話題持續延燒，民進黨派系正國會立委黃秀芳、陳秀寶、陳亭妃、陳歐珀、陳瑩、余天、吳琪銘、莊競程、蔡適應，以及民進黨立委林岱樺1日發出聯合聲明，直指國土相連下，牽一髮必動全身，現實上難以僅針對單一縣市的整併進行討論，呼籲應該跳出單一縣市合併框架，整體檢討現行行政區劃。

聯合聲明表示，在林智堅提出新竹縣、市整合的「大新竹合併」倡議後，他們感受到來自社會熱烈的迴響與討論，顯見竹竹縣市合併，基本上符合民眾期待，也反映現實需求，更值得注意的是，相關討論已超越新竹縣、市本身，成為全國性的議題，包括區域治理、國土規劃，釐清中央地方關係，以及合理化中央與地方財政劃分等，促進台灣國家正常化的重要國家發展課題，再次受到國人重視與關心。

聯合聲明指出，竹竹縣市合併的確符合實際上需要，反映出現行體制與政治實務上已出現差距必須修正，同時意味著目前「大都小縣」的六都體制，無法合乎現實需求，需要重新檢視同時進行體制革新。但在國土相連下，牽一髮必動全身，現實上難以僅針對單一縣市之整併進行討論。未來相關修法，勢必將牽涉包括：整體國土改造與行政區劃、中央與地方政府關係、行政與立法關係，以及選制改革等四大層面的體制革新。

聯合聲明建議，縣市合併的議題，應破除地域主義思維，從國家整體發展角度出發，依上述所提的4個面向，分層次進行更細緻的整體討論與規劃。而國土規劃與行政區劃，除不應陷入一刀兩斷式的思維，還須於更多的地方與區域進行溝通討論。除應廣納各方意見外，也應統整國民對國土的想像與願景。以此，或可採取「國土規劃國是會議」的方式進行，凝聚國民共識，擬定更具體的配套方案，才不會錯失這個整體檢討國土規劃、促進國家邁向正常化的契機。

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