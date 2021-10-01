盤點那些年上不了台的閣揆　蘇貞昌連吃12次閉門羹史上最多

▲國民黨立委今佔領官員席，民進黨和台灣民眾黨立委則把「實質監督」等手舉牌放在座位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再受邀至立法院進行施政總質詢，不過，國民黨團一早佔領議場官員席、推倒備詢台，議事空轉一整天，無法開會。回顧歷史，行政院長上不了台不是第一遭，包括郝柏村、連戰、游錫堃、謝長廷、江宜樺擔任閣揆期間，都曾因在野黨杯葛無法上台，而蘇貞昌更在去年創下連續12次吃閉門羹的歷史紀錄。

蘇貞昌9月28日到立院進行施政報告並備質詢，國民黨立委要求蘇揆為放寬國籍航空機組員隔離「3+11」決策道歉，朝野立委爆發肢體衝突，但蘇揆仍在民進黨立委護送下，22秒完成施政報告；下午朝野立委又因質詢名單順序起口角，民進黨立委與時代力量立委邱顯智、台灣民眾黨立委蔡壁如交換質詢順序，國民黨團則質疑立法院副院長蔡其昌主持議事不公，要求立法院長游錫堃對此必須處理，公開道歉。

國民黨立委今天一早占領議場官員席，院會開始後不久推倒官員備詢台；立法院長游錫堃上午請國民黨立委回座未果，隨即宣布休息，議事空轉一整天，無法開會。

▲國民黨立委今天佔領官員席，院會持續空轉。（圖／記者屠惠剛攝）

藍綠閣揆枯坐成常態 游錫堃也曾被杯葛上不了台

回顧歷史，行政院長到了立法院卻上不了台不是第一遭，前總統陳水扁、駐日代表謝長廷擔任立委期間，就曾多次以強力程序杯葛、癱瘓議程，讓行政院前院長李煥、郝柏村枯坐乾等。例如1990年為拖延郝柏村施政報告，民進黨前立委王聰松用澆花用的壓力水壺向立法院前院長梁肅戎噴水，氣得梁動用警察權，召駐衛警入場。

1994年2月，行政院前院長連戰受邀進行施政報告，民進黨立委群起藉立法院議事錄發言進行實質杯葛，而後在連戰上台後，又吹起哨子干擾他發言；1996年，連戰又被民進黨、新黨質疑副總統兼任行政院長的合法性，新黨前立委朱高正自備麥克風干擾議事進行，民進黨立委也拉布條表達不滿。

而在民進黨首度執政後，時任行政院長的游錫堃、謝長廷被在野黨立委杯葛上台，例如2004年國親兩黨以拉布條、呼口號方式杯葛游錫堃上台，2005年謝長廷則因高雄捷運事件被國民黨立委以霸佔發言台方式杯葛，只能枯坐在議場官員席低頭看書。

前總統馬英九執政8年期間，行政院前院長劉兆玄、陳沖、江宜樺、毛治國等人被在野黨立委杯葛，人到了立院卻上不了台，其中最慘烈的是2013年馬王政爭期間，江宜樺一句「行政院已經做好心理準備，接受沒有王金平院長的立法院」，被民進黨批評是「毀憲亂政」，要求江道歉才能上台，連續6度霸占發言台杯葛議事。

2016年政黨輪替，民進黨全面執政後，時任行政院長的林全、賴清德也曾被國民黨團杯葛無法上台；而蘇貞昌去年則因開放萊豬進口政策，遭國民黨批評為「騙神院長」，連續12次赴立法院進行施政報告未果，直到去年11月在民進黨團搶先佔領主席台和備詢台護送下，才得以順利上台，而國民黨立委同時祭出「內臟攻勢」，扔豬心、豬腸等帶血內臟抗議，被外界視為「史上最血腥杯葛」。

立法院本會期開議後，國民黨團先在9月17日「3+11」專案報告當天杯葛蘇揆上台，9月24日立法院邀請蘇揆進行施政報告及備質詢時，因不滿政院「3+11」專案報告和補充報告內容，再度佔領發言台抗議，直至9月28日蘇揆才在民進黨立委護送下，以22秒快閃完成施政報告。

▲國民黨立委今天繼續杯葛蘇貞昌備詢，民進黨立委則呼籲「報告備詢正面對決」。（圖／記者屠惠剛攝）