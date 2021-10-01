「我們不需要假裝大人的政治巨嬰」　林俊憲批國民黨：純粹鬧事！

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨佔議場抗議 議事休息空轉。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院再邀行政院長蘇貞昌施政總質詢，卻遭國民黨第四度佔領議會、杯葛議事，引起民進黨不滿。民進黨立委林俊憲1日批評，國民黨的杯葛看不出訴求何在，把癱瘓議事的手段當目的「在我看來，這就是純粹的鬧事」、「我們不需要假裝成大人的政治巨嬰來當國會議員」。

林俊憲透過臉書批評，今天立法院再次召開院會，國民黨繼續重演禮拜二的鬧劇，不讓蘇貞昌院長上台，今天還變本加厲的推翻質詢台，照片很明顯看到上面的設備都損毀了，上次鬧事的賠償都還沒還清，今天又再加一筆。

林俊憲表示，國民黨這種行為，他們宣稱這是杯葛，「但在我看來，這就是純粹的鬧事，兩者有何不同？」，杯葛是以一般議事規則以外的手段達成政治上的目的，但國民黨這幾次的行動完全看不出訴求何在，把癱瘓議事的手段當目的，「戰鬥藍」刷存在感，演給少數的極端深藍看，看來張亞中帶給朱立倫的壓力真的很大。

林俊憲強調，這會期立法院至少就有紓困5.0預算、軍購特別預算以及明年度的中央政府總預算等等有時效性的案子亟待審議，國家必須持續運轉，等不了少數人一直瘋狂扯後腿，要是國民黨不願意溝通，民進黨也不會放任這種鬧劇繼續下去。

林俊憲批評，國民黨每每號稱自己是百年老店，但近年來行為越來越退步，說不清楚自己到底想做什麼、靠哭鬧吸引大家的注意，跟沒有自理能力的嬰兒有什麼差別？台灣不是、也不想做你們的保姆，請開始學會好好說話，我們不需要假裝成大人的政治巨嬰來當國會議員。