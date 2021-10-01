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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

夜守「大門防線」累了嗎？　林為洲進議場後仰靠官員席座椅睡著了

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（1日）再邀行政院長蘇貞昌施政總質詢，國民黨團昨下午起輪班徹夜固守議場大門，預計將採「案海戰術」攻防；民進黨團不敢大意，發布甲級動員備戰。但徹夜守在議場大門的國民黨立委林為洲，進入議場後，卻坐著仰靠官員席座椅，雙手抱胸睡著了。

▲林為洲等國民黨團立委夜守立法院議場大門。（圖／記者陳煥丞攝）

▲林為洲等國民黨團立委夜守立法院議場大門。（圖／記者陳煥丞攝）

國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲昨下午就搬來行軍床坐在議場大門備戰，藍委晚間也以排班方式固守門口，盼在議場一早7時開門，就搶佔先機。從清晨拍攝的圖片可以看到，林為洲等藍營立委準備了躺椅、電風扇「守戰場」；接著，又一同與陳玉珍、李德維等藍委擺出「戰鬥藍」姿勢，讓媒體拍照。

早上7時一到，國民黨順利進入議場，排排坐進官員席備戰，並打出「案海戰術」，臨時提出195案增列報告事項，內容觸及「3+11」、缺電、學習歷程檔案遺失等議題。不過，就在黨團總召費鴻泰及國民黨立委賴士葆發言後不久，林為洲坐著仰靠官員席座椅，雙手抱胸睡著了。

▲林為洲、陳玉珍等國民黨團立委擺出「戰鬥藍」姿勢。（圖／記者陳煥丞攝）

▲林為洲、陳玉珍等國民黨團立委擺出「戰鬥藍」姿勢。（圖／記者陳煥丞攝）

行政院長蘇貞昌9月28日上午需赴議場施政報告並備質詢，為讓蘇順利上台，民進黨團前一晚起在議場大門前「排班」守候，防國民黨團第3度杯葛，但遭藍營28日凌晨5時18分突襲反制；待早上7時議場開門，雙方人馬為湧入議場，爆發推擠拉扯，其中國民黨立委陳玉珍「一擋十」殺出重圍，率先竄入，但藍營未料到綠委同時也從後門進議場。

最後，在民進黨立委佔領主席台與發言台情況下，國民黨團相當不滿，指控立法院替民進黨團開後門，但立法院副院長蔡其昌連續六度回應質疑，表示自古以來議場前後門都是早上7時開，但國民黨團仍不埋單，多次反嗆護航蘇貞昌。

▼林為洲在議場睡著了。（圖／記者屠惠剛攝）

▼林為洲在議場睡著了。（圖／記者屠惠剛攝）

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