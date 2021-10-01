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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆：台灣防疫排行再跌1名　「蘇貞昌、陳時中就是中華民國兩坨屎」

記者楊蕓／台北報導

立法院1日再邀行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，國民黨團發動焦土戰，提出195案增列討論事項杯葛。由於藍委佔據官員席，行政官員未能列席而無法舉行國是論壇，立法院長游錫堃宣布院會休息至10點。藍委則在發言台前擺出「程序正義已死」、「民進黨自甘墮落、立法院變立法局」、「堅持程序正義，反對違法亂紀」手板進行抗議。

國民黨團質疑28日立法院會時，立法院總務處長打開議場後門讓民進黨團搶先進入議場佔領主席台，認為議事不公拒絕任何協商。

「沒有程序正義就沒有實質正義！」國民黨立委賴士葆痛批，今天國民黨爭的是民主真諦、程序正義，副院長蔡其昌還敢說是按照議事規則，他在立法院這麼多年，總質詢次序只有當天的人可以對調，禮拜二的林楚茵、何志偉都沒有在原本的名單，痛斥立法院變成了「作弊院」，「我們訴求很簡單，游錫堃代表立法院向全中華民國國民道歉！」

賴士葆更怒嗆，3+11造成五月疫情大爆發，八百多條人命喪生，行政院在補充報告裡只有假道歉，還在歌功頌德，「昨天彭博社列全球防疫韌性排行，台灣往後掉一名，蘇貞昌、陳時中就是中華民國兩坨屎！還誇自己是黃金，丟臉！」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨佔議場 費鴻泰發言抗議程序不公。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨攻佔議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨佔議場。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：

賴士葆蘇貞昌陳時中中華民國

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