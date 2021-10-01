直擊／立院空轉！國民黨立委推倒備詢台　電腦螢幕搖搖欲墜

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再赴立法院進行施政總質詢，不過，因國民黨團第四度杯葛院會議事，祭出佔領官員席、推倒備詢台、案海表決戰術，立法院長游錫堃上午10點許宣布休息，院會議事持續空轉。《東森新媒體ETtoday》取得議場內第一手照片，被推倒的備詢台下電線全都露出來，保護電腦螢幕的透明板子也散落一地。

▲國民黨立委上午推倒備詢台。（圖／讀者提供）

國民黨團自開議至今已經第四度杯葛蘇貞昌上台，因不滿周二民進黨團透過交換質詢順序，讓政黨質詢程序順利結束，今天一大早就搶先佔領官員座席，並推倒備詢台，表達抗議；游錫堃上午10點04分要求國民黨團成員回座未果後，宣布休息。

今天上午，國民黨立委在議場內舉起「沒有程序正義、沒有質詢」手舉牌，批評民進黨自甘墮落，讓立法院變成立法局，呼口號吶喊「堅持程序正義，反對違法亂紀」；民進黨立委也不甘示弱，舉起「國家需要理性監督」、「不敢質詢正面對決」等標語，反嗆國民黨「報告質詢，正面對決」。

國民黨團書記長陳玉珍說，總統蔡英文曾說「不要怕跟政府打交道，如果講一次聽不見，可以大聲講第二次，第二次聽不見，還可以拍桌子」，但是他們講3次政府還是沒聽到，因此當然可以翻桌，國民黨立委葉毓蘭、陳雪生、吳斯懷隨即拍打官員席桌子表達不滿；民進黨立委王美惠則大聲嗆聲說，「都你在說啦」。

▲國民黨推倒備詢台，電線全都露出來。（圖／讀者提供）

▲國民黨推倒備詢台。（圖／讀者提供）