女子鬧區遭歹徒架刀劫持　員警趁遞水之際「飛踢」救援成功

記者魏有德／綜合報導

福州昨（30）日發生一起歹徒持刀挾持女子的社會案件。這名歹徒出於不明原因，用刀架住一名女子，坐在百貨商場的牆邊。過程中，歹徒疑似要喝水，一名員警見機不可失，便趁旁人遞水之時飛踢踹中歹徒，其餘員警則一湧而上制服該名歹徒，被劫持的女子則順利脫困。

▲員警遞水給歹徒，分散其注意力。（圖／翻攝微博）

據了解，這名歹徒坐在福州大洋百貨大門牆邊，懷裡還挾持一名女子，當時正是晚上人流眾多的時候，引起不少民眾圍觀。當地警方接獲報案後，隨即派出大隊人馬將周邊道路封鎖，同時拉起封鎖線戒備，並與該名歹徒進行談判。

▲一名制服員警一腳踢向歹徒咽喉處，成功解救人質。（圖／翻攝微博）

現場畫面顯示，該名歹徒正面有四名員警，其中一名白衣便服警察手裡拿著水，向前遞給歹徒，就在歹徒分心之際，埋伏在歹徒右邊的一名制服員警迅速往前助跑，隨後伸出右腳重踹歹徒咽喉處，歹徒瞬間鬆開持刀的手，其餘員警則一湧而上，有人制伏歹徒、有人則救出被挾持女子。

▲被挾持女子被救出後送醫，僅手部輕微劃傷。（圖／翻攝微博）

福州警方通報指出，處置過程中，民警趁嫌疑人分散注意力的瞬間，果斷處置，迅速奪刀，安全解救人質並控制住犯罪嫌疑人。目前，受害女子已送醫檢查，除手掌輕微劃傷外，其他無大礙，案件正在進一步審理中。

