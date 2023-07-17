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從小立志當警察！彰化少年遭警誤抓「臉縫17針」：志向沒有改變

▲17歲少年遭彰化警誤抓，臉部出血縫17針超巨傷口，傷勢照曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲17歲少年遭彰化警誤抓，臉部出血縫17針超巨傷口。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉一名17歲少年4日結束工作返家途中，竟遭埔鹽分駐所3名員警誤認為逃逸移工追捕；少年驚嚇以為遭人綁架奮力掙扎，過程中不慎撞上耕耘機，當場頭破血流、臉部縫了17針，警方誇張「凸槌」引起社會輿論撻伐。據悉，少年2019年榮獲家扶自強兒童，當時就曾表達未來的志願就是「當警察」，而此次遭警方烏龍逮捕，少年也並未埋怨，表示未來從警的志向「沒有改變」。

初步了解，4日當天少年剛種完田，騎著腳踏車準備要返家，不料途中卻出現2名便衣員警將他攔下，不由分說就伸手拉扯。少年以為要遭惡徒綁架，嚇得扔下腳踏車逃跑；另名車上的員警見狀後下車支援，3名警察隨即將少年包圍，過程中一警緊緊勒住少年頸部、另一人拉扯他腿部，混亂間少年頭部撞上一旁耕耘機，臉部當場割出一道長長傷口、血流如注。

警方事後解釋，當下是要追捕逃逸移工，直到聽見少年口音不似外籍人士、進一步查核身分後才知道抓錯人、出了大包。而少年事後送醫治療，因臉部傷口太大，足足縫了17針，未來還可能破相，需要後續醫美治療。

家扶表示，遭警方誤逮的少年是一名「宇宙無敵堅強兒」，目前與祖母、伯父、母親、姊姊與弟弟同住。父親原有心臟病高血壓，於2014年腦溢血過世，留下妻子與三名子女。祖母重病、母親是一名外配，每天到小吃店工作、伯父又患有小兒麻痺，僅能批發零散的刮刮樂販售，弟弟罹患先天性心臟疾病，經常進出醫院，一家人生活困頓。

少年2019年還曾榮獲家扶自強兒童，目前就讀高中二年級，在學校也是學霸，成績十分優異，領有獎學金。暑假期間少年為了幫媽媽分擔家計，到秧苗場種田打工，從清晨7點就要出門，未料卻遇上警方抓錯人的烏龍事件，家扶得知後，相當的難過及不捨，也前往關懷少年。

諷刺的是，少年當年榮獲家扶自強兒童時，曾立下志願「長大以後要當警察」，此次遭3警誤抓，少年沒有埋怨，還反過來擔憂「警察會不會因為這樣丟了工作？」家扶前往關懷少年時，他也表示，未來從警的志向仍然「沒有改變」。

針對警方這起烏龍事件，彰化縣警局16日對埔鹽分駐所所長從重記過處分，並調整為非主管職務，另2名員警各予以申誡處分，分局長監督不周申誡處分。另外，溪湖警分局也依過失傷害、瀆職等罪嫌，主動函送抓錯人的3名員警，目前全案交由檢方偵辦中。

▼少年當天下班返家途中突遭3名便衣警察圍捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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