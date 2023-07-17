潮州警強力取締砂石車違規　今年以來已開出63單各式罰單

▲潮州警方加強砂石車等大型車輛違規取締 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局轄區為降低交通違規與肇事件數，精準分析轄內大型車輛違規停車等各項交通違規熱區，全力取締違規大型車輛勤務，今年以來已開單告發63件各式違規案，籲請大型車輛駕駛人遵守交通法規，確保行車安全。

潮州警方在沿山公路185線、185甲線及興美路等熱點違規路段，特針對「違規停車」、「行駛管制區」等交通違規項目展開執行取締大型車輛交通違規專案勤務，並運用活動地磅檢視車輛是否超載，詳加攔查舉發各項違規。透過執法手段，促使大型車駕駛遵守道路交通法規之規範，以維護其他用路人安全。



潮州警分局統計，自2023年迄今，已取締砂石車行駛禁駛道路32件、違規超速9件、未依規定使用專用車輛4件、闖紅燈2件、違規停車1件、未依規定變換車道1件、超載1件、號牌污穢2件、領有普通駕駛執照駕駛營業汽車1件、貨物滲漏4件、未依規定使用行車紀錄器4件、未依規定於車身標識2件及其他交通違規件，共計63件。

潮州分局長林明波呼籲，大型車駕駛勿心存僥倖，任意行駛車輛，應隨時注意視野死角有無人車，多加禮讓並減速慢行；另也請機慢車騎士及行人，遠離大型車輛的「視野死角」及「內輪差」範圍，拒絕成為道路隱形人，只要多一分注意，就能減少一份憾事，共同維護行車安全。