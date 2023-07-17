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17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

▲17歲少年遭彰化警誤抓，臉部出血縫17針超巨傷口，傷勢照曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲17歲少年遭彰化警誤抓，臉部出血縫17針超巨傷口，傷勢照曝光。（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮、游瓊華、戴若涵／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉一名17歲少年3日騎腳踏車要去種田，經過埔鹽番金路時，竟遭警方「認錯人」當成逃逸移工逮捕。少年過程中奮力掙扎撞上耕耘機，臉部頓時遭劃傷裂開一道大口，送醫縫合17針，事件曝光後引發輿論！警方16日除祭出懲處外，另將3名逮錯人的員警依照過失傷害、瀆職等罪嫌函送。

少年家人透露，孩子事後仍處於驚嚇之中，想到當天發生的事情仍會全身發抖，他因家庭困苦，一直四處尋求打工機會，好不容易找到一份秧苗場的工作貼補家用，上午7時就出門上班，沒想到卻在下班回家時遇到這種事情。

▲17歲少年遭彰化警誤抓，臉部出血縫17針超巨傷口，傷勢照曝光。（圖／民眾提供，下同）

彰化縣警局16日對埔鹽分駐所所長從重記過處分，並調整為非主管職務，另2名員警各予以申誡處分，分局長監督不周申誡處分。另外，溪湖警方局依過失傷害、瀆職等罪嫌，主動函送抓錯人的3名員警，目前全案交由檢方偵辦中。

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲彰化3警逮錯人，被依照過失傷害、瀆職罪嫌函送。（圖／記者唐詠絮翻攝）

透過逮捕畫面可發現，當時身穿灰色上衣、黑色長褲，腳上還套著黃色膠鞋的少年騎著腳踏車，遭員警座車攔下，2名員警下車後，便出手拉扯少年，他嚇到扔下腳踏車逃跑，駕駛座上的員警見狀下車支援。

少年奔跑過程中，頭部不慎撞上耕耘機，3名員警見狀，隨即將他團團包圍，過程中其中一名員警緊緊勒住少年的頸部，另一人更使勁拉扯少年腿部，最後將少年壓制在地，由於逮捕時引起騷動，附近居民也紛紛出來查看，孰料，最後竟是警方「抓錯人」，鬧出烏龍一場。

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