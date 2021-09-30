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Toyz直播中也偷吸！低頭一抖「鼻孔噴白煙」　30萬證人驚：好大口

記者曾筠淇／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販毒被羈押，就有網友翻出之前的直播影片，發現Toyz竟然明目張膽「偷吸」，且螢幕還出現「白煙」。消息曝光後，立刻引發熱議，不少網友都回應，「他直播下面有很多時間點都疑似在偷吸」、「偷吸意識還能這麼清楚，不愧是世界冠軍，太穩了」。

有網友在Dcard上，以「直播偷吸」為題貼出影片，從畫面中可見，Toyz在直播過程中，忽然低下頭來，做出「吸」的動作。事實上，Toyz一支名為「英雄聯盟都十二年了，你們還學不廢嗎？我教你呀」的影片擁有30萬人觀看，當時就有不少網友眼睜睜看著Toyz低頭吸一口，再大方吐出雲霧。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

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▲▼Toyz多次低頭「偷吸」 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

「煙霧繚繞」的畫面讓不少網友看傻眼，進而紛紛表示，「別再低頭啦」、「邊打邊吸？我終於知道打英雄聯盟的精髓了」、「抓到囉」、「別抽那麼大口啊」、「剛開始就吸又吸，然後不知道是錯覺還是怎樣，知道吸麻之後整部片都覺得他的臉很ㄎㄧㄤ」、「畫面跑出來很大的煙」。

此外，還有網友貼出Toyz日前一則限時動態，有人詢問他「椅子有抽菸嗎？」Toyz則大方回應「不煙（菸）不酒」。因此就有些網友傻眼表示，「他被查到的就是電子煙的煙彈啊！只不過是大麻口味的」、「他沒有不菸不酒吧？他不是很常抽電子菸嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲▼不少網友目睹Toyz鼻孔噴出白煙的畫面 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

據了解，Toyz在29日驚爆涉毒，檢察官指揮警方搜索其新北三重住處後，查到200顆大麻煙彈，猶如小型中盤商，不禁懷疑還有上游，向法院聲請羈押禁見獲准。根據《毒品危害防制條例》指出，大麻屬於第二級毒品，製造、運輸、販賣者「處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。」

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