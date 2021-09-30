爸爸買內衣給女兒！網友柯南辦案揪不單純　要她注意「這個人」

▲女網友分享，爸爸買內衣給她，引發網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者黃品臻／綜合報導

一名女網友近日分享，收到爸爸幫自己買的內衣，雖然跟爸爸平常感情很好，不過從爸爸手中接過內衣還是覺得「有點小怪」，文章一出引起熱議，還有網友點出關鍵要她注意「樓下阿姨」！

一名女大生在Dcard以「有人爸爸會買內衣給自己嗎？」為題發文，表示跟爸爸出去吃飯時，爸爸塞了一袋東西給她，她起初不以為意，因為平常也常常從爸爸那邊拿到諸如肥皂、保健品等等的東西，不過這次拿到的東西卻不太一樣。

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原PO寫道，「打開看 4、5件內衣？？太震驚了，爸爸說樓下阿姨穿起來說舒服所以就買給我，結果我穿起來也蠻合身的啦，只是就覺得小怪，爸爸買之前幹嘛不問我。」

▲原PO收到爸爸幫忙買的內衣覺得有點怪，詢問網友有沒有類似經驗。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出引起熱議，不少網友將焦點放在了「樓下阿姨」，紛紛留言回應，「只有我一個人在想為什麼會跟樓下阿姨討論到內衣問題嗎」、「樓下阿姨穿起來說舒服!?」、「怪的是樓下阿姨」、「重點是樓下阿姨」、「樓下阿姨？內衣？呵呵」、「樓下阿姨？？？？ 沒、沒事」。

有網友分析表示，「我懷疑樓下阿姨自己在賣內衣才推銷給你爸」、「我猜是爸爸被阿姨強力推銷了，阿姨應該是很會講話的那種，爸爸碰到剛好又不太會拒絕，心裡有點被阿姨說服說對啊買給女兒，也沒多想的買了，我腦海中浮出的很單純是一個古意中年男子敵不過舌粲蓮花的婆媽的畫面 有點可愛」。

另外也有很多網友大讚原PO爸爸的舉動，「我覺得很讚欸，感情好的話啦」、「感覺爸爸很體貼耶，還會想到要幫妳買」、「我覺得妳爸好貼心⋯內衣很缺欸」、「我覺得爸爸超貼心耶」。

面對網友們各種留言，原PO事後也更新表示，「爸爸不知道我的尺寸，這個內衣什麼尺寸都可以穿，我穿起來也蠻合身的，很多人好奇啊，就真的單純是阿姨啦，爸爸跟阿姨真的是很清白的關係喔！」