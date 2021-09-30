友人嫌噁心！女大生求問「2種拌飯」怪嗎　網挺爆：能嗑好幾碗

▲原PO吃飯的時候，拌過2種料，被友人嫌棄很噁心。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我好幾個朋友跟我說這樣很噁心，說我在侮辱飯。」一位女大生在《Dcard》發文求問「這樣吃會很怪嗎？」說她吃飯的時候，很喜歡拌各種醬料，結果友人一看大驚「很噁心」，直呼原PO是在侮辱白米飯。2種拌飯曝光後，網友無條件力挺女大生，「我可以嗑個好幾碗」、「這組合超讚！」話題引發熱論。

這位女網友文中表示，「我本身吃飯都很喜歡用各種醬料，以下幾種是我蠻喜歡的，但我好幾個朋友跟我說這樣很噁心，說我在侮辱飯。」接著列出2種她愛吃的拌飯，分別是鋪了一層肉鬆的「肉鬆拌飯」，還有只在吃火鍋的時候會用的「沙茶醬拌飯」。

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▲原PO舉例，她很喜歡吃肉鬆拌飯。（圖／記者許展溢攝）

貼文一出，不少人秒暴動，大呼是原PO友人不懂吃，「我都飯拌肉鬆（肉鬆比飯還多」、「我都會在火鍋還沒煮好前用沙茶拌半碗飯止餓，舒服」、「我朋友沙茶拌的比你還多，多到我以為在吃滷肉飯」、「肉鬆拌飯是小時候的愛啊！現在好少吃到了，還蠻懷念的欸」、「肉鬆拌飯根本世紀偉大吃法。」

▲吃火鍋時，原PO會弄沙茶醬拌飯來吃。（圖／資料照）

也有網友推薦別種吃法，「我男友說他小時候會可樂配飯、蘋果西打配飯」、「我喜歡蒜蓉醬拌飯」、「推薦一個配料 白飯加花生粉超讚」、「我還吃黑糖拌飯」、「醬油+香油才是王道」、「我喜歡麻醬飯，沒錯，麻醬飯加一點點蠔油，再配一碗貢丸湯真的是絕配」、「看大家的留言，得一個結論……美味的東西都易胖啦！」

原PO事後則是更新友人說法，「她們說本身不喜歡吃，所以覺得噁心。」就有人直呼，「原po朋友不懂吃就別管他們了」、「青菜蘿蔔各有所好啦！別擔心」、「我以為是什麼很奇怪的搭配，但蠻正常的啊」、「我覺得只要是調味料加在飯裡就不奇怪，反正都是要進肚子裡的，那麼認真幹嘛？」