質疑邱顯智、蔡壁如更換質詢順序　藍委：你們跟民進黨交換了什麼？

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▲費鴻泰想衝主席台，被民進黨立委包圍。（圖／記者屠惠剛攝）



者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團昨杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告與備詢，民進黨立委則「狸貓換太子」，與時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如交換次序、改為書面質詢後，要求下一順位的國民黨團總召費鴻泰上台質詢，對此，費鴻泰29日質疑，邱顯智、蔡璧如為何同意更換質詢順序，「你們到底跟民進黨團交換了什麼？甘願當民進黨的小綠？」

對於質詢順序調動問題，費鴻泰表示，國民黨團靜待立法院明天提出的書面說明，費強調，質詢順序調動的問題，不是個人或國民黨哪個委員的問題，是整個中國國民黨的事，蔡其昌擔任主席，不處理程序問題、任意調動質詢順序，行政院長游錫堃必須將蔡其昌移送紀律委員會處理，「同意更換質詢順序的邱顯智、蔡璧如，你們到底跟民進黨團交換了什麼？甘願當民進黨的小綠？」

針對質詢順序重大瑕疵問題，國民黨團強力譴責28日主持議事主席蔡其昌，處理議事程序不公平、嚴重破壞議事規則，並要求將蔡其昌移送紀律委員會。國民黨團強調，議事攻防無論在國會或是地方議會，都是屬於問政的一部分，沒有「國會中立，就沒有國會民主」。

國民黨團要求立院總務處長、議事處長必須負起行政不中立的責任。國民黨團表示，質詢順序調動問題，國民黨團靜待立法院明天提出的書面說明，但同時也強調，質詢順序調動的問題，不是個人或國民黨哪個委員的問題，這是國民黨團的事，更是整個中國國民黨的事，期待游錫堃會主持公道。