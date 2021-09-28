時力黨團批國民黨「假杯葛真護航」　凸顯監督問政能力毫無長進

▲ 時力黨團在臉書發文痛批國民黨護航民進黨，凸顯國民黨監督問政能力毫無長進。（圖／翻攝時代力量立院黨團臉書）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌28日前往立法院施政報告，國民黨立委群起霸佔發言台，導致議事再度遭到杯葛。對此，時代力量黨團批評，佔領議場只是放棄實質監督民進黨的機會，實際上根本是在護航民進黨，今日上午的鬧劇，只是再次凸顯國民黨的監督問政能力，絲毫沒有任何長進。

立法院28日再度邀請蘇貞昌進行施政報告，民進黨立委上午搶先占據主席台及施政報告位置，國民黨立委則在旁包圍等待，經會議主席、立法院副院長蔡其昌勸導無效，議事再度遭到杯葛。

時代力量黨團發布聲明表示，今日上午原本要進行的行政院長施政報告及施政總質詢，時力黨團總召邱顯智被安排在第一位進行質詢，但在國民黨杯葛院會議事下，根本無法聚焦進行詢答，時力黨團相當遺憾，也認為佔領議場只是放棄實質監督民進黨的機會，實際上根本是在護航民進黨。

時代力量黨團指出，無論是新冠肺炎疫情破口、內需經濟困境、失業率高漲、機關採購貪瀆弊案、中資入侵我國關鍵基礎設施、交通道安問題等等，有許多時力黨團關心且期待能透過質詢蘇貞昌，要求執政的民進黨面對問題，要求將真相對國人說明清楚。

時代力量黨團說，但是在國民黨的假杯葛真護航下，不僅無法有效地進行詢答對話，也只讓民進黨更有恃無恐。

時代力量黨團認為，今日上午的鬧劇，只是再次凸顯國民黨的監督問政能力，絲毫沒有任何長進，呼籲國民黨團別再浪費國民繳納的稅金，回到質詢台上實質監督，在每個議題上，為國人向民進黨要個交代。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，再度引爆朝野各黨大戰。（圖／記者屠惠剛攝）