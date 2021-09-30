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前進聯合國氣候高峰會！　洪申翰有2大任務「展現淨零轉型決心」

▲▼立法院院會 討論事項第一案 大體討論 劉世芳 洪申翰 日本福島核廢水排海相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2021年聯合國氣候高峰會（COP26）今年11月將在蘇格蘭格拉斯哥登場，全球197個國家將進行因應氣候變遷的國家承諾與產業對策談判，民進黨立法院黨團已派任立委洪申翰為代表，參與年底聯合國氣候高峰會。洪申翰30日表示，他有兩任務要達成：一是展現台灣淨零轉型的決心，二是針對《氣候變遷行動法》修法與他國交換意見。

洪申翰表示，台灣在外交上受到中國打壓，因此在COP26上無法以「國家」身分參與氣候談判，但台灣累積淨零的實力和研擬的修法方向，是台灣必須在各國前必須極力表現的。

洪申翰說，今年底在COP26上兩項任務要達成：第一是必須展現台灣淨零轉型的決心和能源轉型的成果和國際經驗交流；第二是去年底他率先提出《氣候變遷行動法》修法草案，在今年COP26會議上，將會針對修法內容和世界各國的議員討論和交流。

洪申翰表示，自美國拜登總統上任後，就立即特命氣候特使約翰·凱瑞（John Kerry）至各國商討因應氣候變遷的對策，歐盟也旋即推動「碳邊境調整機制」，未來進口到歐盟的產品都會受到碳關稅影響，這些都會是今年底COP26上談判的重點。

洪申翰強調，淨零轉型議題不僅是環境議題，更是產業和外交問題，年底的COP26是世界各國交出因應氣候變遷減碳成績單的時刻，各部會都必須嚴正以待。

此外，洪申翰今天也在立法院經濟委員會質詢時談及，在COP26之前台灣必須有明確訂路徑規劃，國際上更關注新能源產業的開發，如綠氫等；國發會主委龔明鑫回覆，目前已參考國際能源總署IEA建議的淨零路徑，態度上總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都已經在日前宣佈了2050淨零轉型的決心，因此承諾會在11月前初步公布路徑規劃和社會討論。

洪申翰提醒，在IEA淨零路徑報告中，2030年前的碳排放量消減，大多是運用既有技術，但要達到2050年淨零目標，則會需要應用到還在示範或原型階段的新技術，需要政府儘早納入規劃，讓民間及產業對未來能夠有更高掌握度做準備。對此龔明鑫承諾，若路徑規劃社會有共識，政府會投入更多預算資源在綠氫、循環經濟、生質能、地熱等相關新技術選項上來加速發展。

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