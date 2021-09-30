桃園男童放學未歸家長急尋　巡警深夜發現護送與家人團聚

▲桃園余姓男童29日放學後，因擔心課業成績不如預期，擔心返家被責罵，索性在外遊蕩至深夜被巡邏員警發現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市余姓男童29日下午放學後獨自亂逛至深夜，步行至平鎮區中豐陸橋下呆坐路旁，巡邏員警經過發現後詢問，余姓男童才坦承因課業成績不佳，擔心返家被家人責罵，才漫無目的四處亂逛；員警將男童帶回派出所查出，男童媽媽已向轄區警方報案協尋，平鎮警方告知已尋獲男童後，氣急敗壞地趕來派出所指認，余姓男童當場哭訴「下次不敢了！」

▲桃園余姓男童29日放學後，因擔心返家被父母責罵，在外遊蕩至深夜被巡邏員警尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷指出，住在中壢區的9歲余姓男童，29日下午放學後，擔心自己因課業成績不理想會受到家人責罵，於是漫無目的在學校附近閒逛，但卻迷途不知不覺走到離家逾5公里處遠的平鎮區中豐陸橋下，1個人閒晃逾6小時，因體力不支蹲坐在路旁。

北勢派出所巡邏員警劉祖雲、簡靖晏巡邏經過發現男童揹著書包呆坐路旁，立即上前關心，余姓男童放聲哭訴，因課業成績不好，擔心被父母罵才不敢回家，沒想到卻迷路，員警趕緊將男童帶回派出所，並提供泡麵等熱食與飲水。

▲桃園余姓男童29日在外閒晃6小時，媽媽趕來派出所，母子相擁而泣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

余姓男童媽媽遍尋不著男童後已向轄區警方報案協尋，得知男童已被平鎮警方尋獲後，氣極敗壞趕抵北勢派出所，確認是自己兒子後，母子相擁而泣，余姓男童媽媽感謝員警及時尋獲兒子，男童則放聲哭訴「下次不敢了！」

【更多新聞】

►越南移工來台從未進雇主家 開賭場、改造槍枝...事業搞很大

►桃園嬤買30元蔥忘付錢遭上銬 家屬批太過分：什麼滔天大罪？

►前調查官徐宿良盜賣毒品案開庭 在押毒梟：一開始很害怕