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為誤食洗衣球嬰兒開道送醫、送受暴母子躲旅館　暖警將受警政署表揚

▲中興警分局陳弘霖連2期獲得南投縣警局績優人員表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局陳弘霖（右）連2期獲得南投縣警局績優人員表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局辦理今年第2期（4至6月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，中興分局警員陳弘霖、南投分局警員柯亭君同因處理家暴案和夫妻失和糾紛等案件得當，獲選為「警察局級」為民服務績優人員，其中陳弘霖更是「連莊」第2期獲獎，將受警政署長親自表揚，堪稱人民保母中的典範。

中興警分局指出，陳弘霖今年1月12日就曾獲報處理7個月大嬰兒誤食洗衣球，在下班交通尖峰時間當機立斷以警車一路鳴笛，護送母子趕往設有兒童急診之彰化基督教醫院，將1小時路程減為25分鐘，順利化解危機，獲選縣警局第1期績優人員表揚；4月25日處理家暴案件，研判報案的受暴妻子可能再次遭丈夫家暴，立即護送她攜其子女入住鄰近汽車旅館休息，避免二度傷害。

▲中興警分局陳弘霖今年1月協助誤食洗衣球嬰兒開道及時送醫保命。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局陳弘霖今年1月協助誤食洗衣球嬰兒開道及時送醫保命。（圖／記者高堂堯翻攝）

其他像2月18日、3月12日，陳弘霖分別協助迷途老翁順利返家，避免憾事發生，5月8日則處理路倒民眾，也能利用智慧分析平台，立即確認身分並聯繫家屬前來醫院照顧，均獲民眾感謝及大眾好評，縣警局也將提報至內政部警政署，請署長頒獎表揚。

笑容甜美的女警柯亭君於5月10日中午擔服巡邏勤務時接獲通報，南投市34歲阮姓婦人因與丈夫激烈口角爭吵，一時情緒激動駕車外出、又下車倒臥在路中，柯亭君先將阮婦扶至其車輛副駕駛座上休息，並通知阮夫前來；未料等待過程中阮婦又將頭往副駕駛座撞擊、用安全帶纏繞頸部自殘，柯亭君也立即制止並耐心安撫，並通知119救護車到場、請阮婦好友到場協助勸說。

▲南投警分局柯亭君獲得南投縣警局績優人員表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局柯亭君獲得南投縣警局績優人員表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

最後阮婦丈夫及好友陪同將阮婦送往南投醫院就醫，無生命危險，阮夫也對柯亭君及時尋獲情緒激動欲自殺的妻子，並協助將其送醫救治，不斷表達感謝，也讓她獲選縣警局績優人員榮譽。

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暖警家暴中興分局

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