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桃園婦失蹤被警尋獲　兒激動緊抱：這3天妳怎麼過的？

▲桃園市77歲李姓婦人24日晚間獨自在平鎮區民族路上被尋獲，家人3天前報警失蹤終於平安歸來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市77歲李姓婦人24日晚間獨自在平鎮區民族路上被尋獲，家人3天前報警失蹤終於平安歸來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市77歲李姓婦人24日晚間獨自在平鎮區民族路上呆立路旁，巡邏員警一眼就發現李婦遇上困難，詢問是否在等人還是迷路？但李婦疑因體力透支無法回答，員警先帶回派出所安置，透過人腦辨識系統查出是住在楊梅區的李姓婦人，已離家3天，家人已向警方報失蹤，兒子趕來見面後激動地說「這3天妳怎麼過得？」緊緊擁抱李婦，感謝員警熱心協助，讓老媽平安歸來。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，這名住在楊梅區患有語言障礙與失智症的77歲李姓老婦，22日吃完晚餐後，趁家人不注意獨自外出散步，兒子發現媽媽不在，趕緊動員家人們外出找尋，無奈苦尋未果，李婦兒子後來向楊梅警分局報案失蹤協尋。

▲桃園市77歲李姓婦人24日晚間獨自在平鎮區民族路上被尋獲，員警開車帶回派出所暫時安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市77歲李姓婦人24日晚間獨自在平鎮區民族路上被尋獲，員警開車帶回派出所暫時安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

24日晚間，宋屋派出所員警陳宇邦、劉健巡邏經過民族路上，一眼發現李婦徬徨無助面孔，立即上前詢問關心，但李婦疑似不會說話，面對員警詢問，完全無法清楚表達語意，員警見李婦臉色發白且疑似體力透支，先暫時帶回派出所安置，提供飲水與熱食讓李婦補充體力，稍作休息。

員警以M-POLICE人臉辨識系統查出身分後，順利聯繫上其家人，李婦兒子接到電話火速趕到宋屋派出所，頻頻向員警致意，激動地詢問媽媽「這3天妳怎麼過得？」向員警表示，媽媽已失蹤3天，全家人都非常著急，因為媽媽無法言語與失智狀況嚴重，完全無法交代這三天如何度過，還好遇上熱心員警幫忙，讓媽媽平安歸來。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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