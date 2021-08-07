神救援現身！夜班保全下班忘記回家路　大雨呆坐草叢

▲桃園市平鎮區鍾姓男子7日清晨上完大夜班保全工作後，大雨中突然忘記回家路呆坐路旁，巡邏員警發現其異狀後上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區鍾姓男子7日清晨上完保全大夜班返家途中，突然忘記回家路，由於大雨傾盆，疑因體力不支呆坐路旁，平鎮警分局巡邏員警經過時發現鍾男異狀上前詢問，鍾男面對員警詢問疑似過於疲累無法回答，隨即帶回派出所安置，提供熱食與飲料暖身，隨後確認身分後找到其親人，確認身分後送回其租屋處，結束一場虛驚。

據平鎮警分局建安派出所所長劉偉成指出，58歲的鍾姓男子，隻身從台中市北上桃園市工作，在平鎮區某工廠擔任大夜班保全，7日清晨7時許下班後徒步返家，疑似過於疲憊與精神不濟，居然忘記返回租屋處之路，再加上大雨傾盆不知所措，只好呆在路旁，身上衣物與口罩也被大雨淋溼，情況相當狼狽。

▲桃園市平鎮警分局建安派出所員警護送鍾姓男子到派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

建安派出所員警巫坤川、邱于君執行巡邏勤務經過平鎮區洪圳路附近時，發現鍾男蹲坐路旁，立即上前關心狀況，但鍾男精神狀況不佳，面對員警詢問無法清楚表達意思，員警將鍾男帶回派出所安置，提供毛巾讓其擦乾身體，並給予熟食與熱茶讓其補充體力。

員警利用人臉辨識系統查詢鍾男身份，順利聯繫上其親人確認身分，得知鍾男隻身從台中市北上桃園工作，疑因下班過於疲累，加上不熟悉平鎮地區路況，一時心急忘了租屋處在哪條路，後來查出鍾男租屋處地址後，順利將疲憊不勘的鍾男送回租屋處，鍾男與家屬對於員警及時伸出援手，感謝再三。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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