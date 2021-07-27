狗狗長「拳頭大」腫瘤還滲血…主人殘忍丟路邊等死！暖警心疼拯救

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一隻虛弱地黃狗，24日晚上9點趴在三鶯二橋上動彈不得，三峽交通分隊過橋見狀下車查看，狗狗右腿上有一顆約拳頭大小的腫瘤正滲出血水！分隊長拿出備用的防疫隔離衣，將牠包裹好再抱回駐地，提供水跟食物，狗狗慢慢放下心防進食並安穩睡去。

▲狗狗長了腫瘤，疑遭丟棄落地滲血。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於該狗脖子有項圈，疑似遭主人遺棄在路橋上，非常愛護動物的交通分隊長蔡佳良既生氣又難過地說，「狗狗是人類最忠實的夥伴，『飼養』就是一種對生命的責任與承諾，怎麼可以任意棄養？」

據了解，幾名熱心民眾先看到趴在地上的狗狗，擔心牠被車撞，因此圍在旁邊想辦法，後來看到巡邏警方便上前攔車說，「請救救那隻狗！」還說，「應該是被主人直接用『丟』的扔到路面，你看牠這邊（腫瘤破裂滲血）還滿嚴重的」，蔡佳良心疼狗狗遭遺棄，但他手邊沒有紙箱或籠子等物品，靈機一動拿出巡邏車上備用之防疫隔離衣把狗狗包裹帶回駐地。

▲狗狗被包裹進防護衣。（圖／記者陳雕文翻攝）

起初狗狗會發出哀號聲，後來發現警員的友善，慢慢放下心防，開始喝水並大口吃起飼料，警員也深深覺得牠可愛，祈禱牠在未來可以受到更好的對待。

▲狗狗開始大口進食。（圖／記者陳雕文翻攝）

蔡佳良分享，他自己也養了2隻狗，本身非常喜歡動物，所以看到被棄養的黃狗會特別心疼，看到狗狗飯後安心睡去，也讓他超開心；25日動保處人員到分隊載狗狗去醫院治療。

▼蔡佳良所飼養的愛犬。（圖／蔡佳良提供）