65歲以上明天統統來領500元　馬公市普發敬老禮券萬人開心了

▲澎湖馬公市10月1日起將發放500元敬老禮券，可用於北辰公有市場和文澳市場。（圖／民眾提供）



記者吳奕靖／澎湖報導

受到國內疫情衝擊，澎湖縣馬公市去年為刺激市內消費，針對市內65歲以上民眾，普發300元敬老禮券，今年不只要再發，還加碼到500元，不過限制僅能在北辰公有零售市場、文澳市場等合作攤商使用，並將在10月1日起發放，使用期限到11月底，預計將有超過1萬名長者受惠。

為因應疫情所受之衝擊，馬公市公所為刺激民眾消費，鼓勵民眾至傳統市場購物，趁著疫情趨緩，特別編列近600萬元的經費，宣布將延續去年的政策，普發敬老禮券，今年更加碼至500元，只要於110年6月30日前設籍馬公市，年滿65歲以上的民眾都可以獲得，預計將有超過1萬名長者受惠。

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而500元的敬老禮券，主要可使用於北辰公有零售市場與文澳市場的合作攤商，面額為10張50元，並特別規畫為2張藍色禮券與8張黃色禮券，其中黃色禮券可用於北辰公有零售市場、文澳攤販集中場與文澳商場，不過藍色禮券卻僅限使用於文澳攤販集中場與文澳商場，使用期限為110年10月1日自11月30日止，民眾還需特別留意。

▲▼不過值得注意的是黃色的禮券可用於3座市場，2張藍色的禮券僅能用於文澳攤販集中場與文澳商場。（圖／馬公市公所提供）



而攤販向民眾收取禮券後，則可於每月的10、20、30日向公所兌領，最晚可對至110年12月10日，希望可藉此帶動買氣，鼓勵民眾至市場消費。