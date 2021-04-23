　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衝澎湖免搶機票！「高雄-馬公新航線」招標　2年後上線能載600人

▲航港局已公告「高雄馬公航線長期航班勞務採購案」。（圖／航港局）

▲航港局已公告「高雄馬公航線長期航班勞務採購案」。（圖／航港局）

記者李宜秦／台北報導

為推動新臺澎輪營運及建造計畫，交通部航港局已公告「高雄馬公航線長期航班勞務採購案」，預計5月上旬完成評選，首度由中央政府以20年期的航班採購方式，由航商備妥符合標案所訂規格之新船，預計2年4個月後(即112年8月)汰換老舊臺華輪，提供高雄-馬公航線全新的航班服務。

航港局局長葉協隆表示，為滿足臺澎間基本民行需求，並因應澎湖未來觀光發展，經盤點臺澎間旅運及車輛、物資運送需求，確保航安無虞及提升服務品質的原則下，由航港局首度提出「新臺澎輪營運及建造計畫」，透過20年期的長約遴選優質航商建造1艘新船，新船需能載運600名以上旅客，且其中300個需設計為臥鋪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲航港局已公告「高雄馬公航線長期航班勞務採購案」。（圖／航港局）

▲澎湖是國旅首選目的地之一，船票經常一票難求。（圖／航港局）

另也加大載運車輛的需求，未來新船的駛上駛下空間須能同時載運80輛小客車、4輛大型遊覽車及10TEU的貨櫃，總噸位需達8,300以上，滿足臺澎間海運客、貨運送服務。

葉協隆表示，新臺澎輪除注重整體美學規劃、旅客搭乘舒適空間的提供外，未來的建造及營運模式，打破以往由政府委託船廠造船後再由航商營運的傳統模式，透過長期契約關係，使航商可依營運需要設計新船，引進民間經營彈性，活化船舶運用，確保船舶妥善率，減輕政府財政負擔，本案已啟動辦理公告招標，新臺澎輪預計112年8月建造完成。

ET快訊
柔道教練重摔多次！7歲童翻白眼抽搐送醫腦死...竟稱合理訓練
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「血型+星座」性慾最強TOP3！　看似單純卻內心火熱就是這組

華航確診機師赴清真寺畫面曝！衛生局匡列隔離對象　現場大消毒

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

水庫有望解渴！下周「這3天」西半部迎雨　雲雨帶移入時間點曝

金山財神 廟6米大神像深夜打白光　「驚悚指數破表」民眾嚇壞

同居吵出分手危機？維繫感情8大招　家事共同分擔、營造儀式感愛得更長久

帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智「打比不打好」：相信科學

確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」　無實名制恐釀社區感染

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

「血型+星座」性慾最強TOP3！　看似單純卻內心火熱就是這組

華航確診機師赴清真寺畫面曝！衛生局匡列隔離對象　現場大消毒

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

水庫有望解渴！下周「這3天」西半部迎雨　雲雨帶移入時間點曝

金山財神 廟6米大神像深夜打白光　「驚悚指數破表」民眾嚇壞

同居吵出分手危機？維繫感情8大招　家事共同分擔、營造儀式感愛得更長久

帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智「打比不打好」：相信科學

確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」　無實名制恐釀社區感染

他點出租屋2優勢「CP值比買房高」　網搖頭曝決定關鍵：很簡單

瓦德茲神奇投回大聯盟　吳俊良：球質不一樣

中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

倪妮億元粉鑽戴滿手　笑到眼睛都瞇了

國小硬聯／吳柏承雙響！仁善抱回隊史首冠　黃智煦好投MVP

回故鄉馬祖首展　曹松清《和光同島》45幅畫作呈現鄉情

7奈米以下半導體製程　FIB光束需升級「單顆原子」才夠力

網紅們的大學長回來了！75歲「舞棍阿伯」重返舞台筋骨更軟Q　想靠保健品跳到120歲

克服「恐左症」！蘇智傑對左投打擊率較高　自己也意外

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

妻姓「第五」！小孩決定從母姓　全台僅7人

捷運哪一站最該廢掉　網點名它：沒存在必要

50嵐發跡地店少又沒1號？台南在地人揭密了

快訊／國籍航空再爆2機師確診　曾去大園清真寺！

「雨降集水區」石門水庫解渴了！

快訊／華航確診機師曾去「全聯蘆竹南竹店」

竹科男特斯拉當小黃　同行曝5年省百萬

周日起2波降雨「下周連濕5天」

華航機師10歲兒確診！桃園市衛生局回應了

華航機師同住家人確診！陳時中：列本土個案

週日起全台連5天有雨　吳德榮：看似梅雨季前奏

白皙美腿試穿高跟鞋超吸睛！腿模身分曝光

更多熱門

相關新聞

即／澎湖白沙造船廠前吊車翻覆！男遭吊車頭夾住　

即／澎湖白沙造船廠前吊車翻覆！男遭吊車頭夾住　

澎湖白沙鄉23日7時許驚傳吊車翻覆！有民眾報案，赤崁村國福造船廠前有吊車翻覆，疑似因吊船艇操作不慎，造成吊車翻覆，並有1名人員受困，夾在吊車頭與護欄中間，上半身在海面上懸空，警消接獲報案後也緊急前往救援。

快訊／澎湖14歲少年駕車自撞電桿釀2傷

快訊／澎湖14歲少年駕車自撞電桿釀2傷

澎湖夫提油燒妻　兩人插管發病危通知

澎湖夫提油燒妻　兩人插管發病危通知

飛澎湖看花火節4日遊特價4690元

飛澎湖看花火節4日遊特價4690元

澎湖登島費規劃　4關鍵差異曝光

澎湖登島費規劃　4關鍵差異曝光

關鍵字：

澎湖馬公

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

荳荳痛哭N天「宣布1決定」！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面