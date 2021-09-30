獨／怕挖眼男被放出來…超商老闆娘只剩1人顧店！憂成報復目標

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣高樹鄉一名50歲楊姓男子，因沒戴好口罩遭潘姓超商女店員提醒，竟情緒失控徒手強挖對方眼睛，導致潘女眼部重創，有可能因此失明。據了解，事發後超商內另名店員也嚇到離職，僅剩老闆娘獨撐，老闆夫妻擔憂若楊男被放出來，很有可能會回到店裡報復。

▲▼挖眼男遭壓制仍不罷手，村民嚇得發動連署。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

知情人士透露，事發隔2天，超商另名女員工隨即嚇到離職，而原先有意要應徵的3名應徵者也直接消失，目前店內僅剩老闆娘一人獨撐，令店家相當頭痛，只得將營業時間更改至清晨6時至晚間9時。

知情人士表示，超商不可能因為發生挖眼事件就停止營業，但老闆夫妻又擔心，若楊男真的被放出來，超商將首當其衝，成為楊男報復的第一目標。

另外，由於楊男行徑惡劣，不僅曾多次傷人，還曾將挖狗眼、咬死狗，有不少黑歷史，當地村民30日下午前往屏東縣衛生局陳情，並將連署書轉交給法院，希望不要讓楊男再被放出來，「否則不知下一個受害者是誰」。

回顧整起事發經過，楊男26日上午9時許到屏東縣高樹鄉新南勢超商消費，不料，他面對29歲潘姓女店員提醒「將口罩戴好」，竟突然抓狂，不僅徒手強挖潘女眼睛，還朝著潘女頭臉一陣狂毆，當場打斷潘女的鼻樑，造成她一眼視網膜剝落，雙眼流下血水，很可能因此失明。

警方獲報到場處理，發現潘女幾近昏迷，隨即持警棍壓制楊男，但楊男仍不肯罷手，直至警方強勢壓制，他才受不了疼痛放手，被上銬後強制送醫。

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