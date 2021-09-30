獨／女店員跟男友論及婚嫁卻慘遭挖眼　哥氣炸痛喊：把他挖回來

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東縣高樹鄉爆發恐怖挖眼案！50歲楊姓男子只因不滿遭到潘姓女店員提醒戴好口罩，就失控徒手強挖對方眼睛，造成潘女可能因此失明。據了解，潘女個性內向，為甩家暴陰影才到超商工作，希望藉此敞開心胸，而近日好不容易才走出來，也因此交到男友，甚至即將論及婚嫁，沒想到卻發生意外，也讓所有親友相當不捨。

▲女店員清秀照曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，楊男（50歲）於10多年前不知原因發病，就被家人經常送往醫院治療，在醫院會按時吃藥，但出院後就沒再服藥，因此病情就發作，6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，而楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌。

▲事發當時，楊男遭壓制仍不罷手，直到忍受不了疼痛才停手，被上銬帶回。（圖／記者陳崑福翻攝）

潘女媽媽事後出面受訪痛心表示，女兒非常孝順，平常都會幫忙家裡做事，而為了避免她擔心，都報喜不報憂，出事也不會講，又因為女兒從小目睹丈夫對她家暴，甚至還會把女兒鎖起來，導致女兒個性相當內向，近期才想說讓她擔任超商店員多接觸人群，藉此打開心房，沒想到卻發生這種事。

▲挖眼事件發生後，當地村民嚇壞，紛紛發動連署。（圖／記者陳崑福翻攝）

此外，知情人士也透露，潘女是家裡最小的孩子，深受兩個哥哥疼愛，是家裡的小公主，最近好不容易走出家暴陰影，個性逐漸開朗，甚至還交到在嘉義擔任捕蜂人的男友，2人交往1年多，也已論及婚嫁，潘女本來即將展開新的人生，卻遭遇此意外，也讓親友相當不捨，其二哥甚至氣到想衝去挖出楊男雙眼來報復，所幸遭到阻止。

事件曝光之後，當地村民聽到楊男名字都害怕，因此發動連署，今日也同搭乘遊覽車前往屏東縣政府陳情，請法官從重量刑，並且不要將楊男放出來，「否則不知下一個受害者是誰」。