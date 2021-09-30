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社會 社會焦點 保障人權

獨／挖眼男「指甲長又卡滿垢」！媽曝恐怖傷況：眼窩全是黑泥沙

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣高樹鄉某超商爆發恐怖「徒手挖眼案」，50歲的楊男26日上午9時許走進店中，因遭值班的潘姓女店員(29歲)提醒要戴口罩，竟因此情緒失控痛毆潘女，甚至還徒手刨挖雙眼長達3分鐘，導致潘女未來恐將失明；知情人士轉述潘女母親說法，表示楊男的指甲十分長且骯髒，潘女第一時間送到高雄長庚醫院治療時，雙眼眼窩中滿是泥沙與漆黑的指甲垢，傷況十分駭人。

▲▼屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼。（圖／翻攝爆料公社）

▲潘女第一時間送到醫院時眼窩裡全是黑泥沙。（圖／翻攝爆料公社）

知情人士表示，潘女因年幼時受到家暴陰影，性格相當內向，在媽媽的牽線下才到該家超商任職當店員，受到性格開朗的老闆娘影響，潘女也逐漸走出童年陰影，開始願意與人接觸、交談，怎料看似即將迎接新人生之際，好不容易建立的信心卻又被楊男親手摧毀。

▲楊男施暴畫面 。（圖／翻拍，以下同）

▲楊男抓狂跳進收銀台內徒手刨挖潘女雙眼。（圖／記者陳崑福翻攝）

知情人士轉述潘母說法，表示楊男雙手指甲留得很長，且指甲縫中滿是汙垢，因此潘女第一時間被送往醫院後，醫師檢視傷口，發現雙眼眼窩中竟滿是泥沙與漆黑的指甲垢，為避免傷口感染，第一時間緊急清創，傷況相當恐怖。

目前潘女已開過一次刀，但雙眼傷況如何，還須觀察後續復原狀況；目前潘女住在一般病房休息，預計2日再度進手術房針對外傷進行治療；此外，潘女身心狀況也因此大受影響，儘管目前母親陪伴在旁，但頓失光明的潘女仍難以成眠，後續院方不排除安排精神科醫師介入治療。

▼潘女身心受到極大衝擊，後續不排除安排精神科醫師介入治療。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 女店員照片曝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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