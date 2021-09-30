獨／同事遭恐怖挖眼！20歲女店員2天後嚇壞離職…3應徵者不敢來

▲恐怖挖眼男遭壓制仍不罷手，遭上銬強制送醫。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣高樹鄉一名50歲楊姓男子，因沒戴好口罩遭潘姓超商女店員提醒，竟情緒失控徒手強挖對方眼睛，導致潘女眼部重創，有可能因此失明。事件曝光後，原本3名打算前來面試的應徵者，紛紛嚇到神隱，就連原先在店內工作的20歲妹妹也在隔天離職。

回顧整起事發經過，楊男26日上午9時許到屏東縣高樹鄉新南勢超商消費，不料，他面對29歲潘姓女店員提醒「將口罩戴好」，竟突然抓狂，不僅徒手強挖潘女眼睛，還朝著潘女頭臉一陣狂毆，當場打斷潘女的鼻樑，造成她一眼視網膜剝落，雙眼流下血水，很可能因此失明。

警方獲報到場處理，發現潘女幾近昏迷，隨即持警棍壓制楊男，但楊男仍不肯罷手，直至警方強勢壓制，他才受不了疼痛放手，被上銬後強制送醫。

▲楊男只因被提醒要戴好口罩就抓狂。（圖／記者陳崑福翻攝）

知情人士透露，該間超商由老闆夫妻經營，營業時間為清晨6時至深夜11時，店內除了老闆、老闆娘外僅有2名員工，其中一名便是受傷的29歲潘姓女員工，另名則是年僅20歲的女員工，由於人手不足，超商先前持續對外招聘，原先有3名應聘者，但挖眼事件曝光後，3人便無消無息，既沒打電話告知不來面試，也沒傳訊息。

至於店內另名20歲女員工，則是嚇到在事件發生隔兩天便辭職不做了，目前店內僅剩老闆娘一人獨撐，令店家相當頭痛，只得將營業時間更改至清晨6時至晚間9時。

▲29歲潘姓女店員傷勢相當嚴重。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）