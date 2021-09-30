安胎藥誤給孕期禁藥！新手媽氣「超離譜」　高市衛生局開鍘

▲謝太太因宮縮到診所看診，醫師本開立安胎藥，卻錯拿成孕期禁藥。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名謝太太懷孕5個月，日前因肚子不適，到鼓山區一家診所看診，回家後發現診所誤將安胎藥給成治療抑制泌乳、女性不孕的伯汀錠(Butin)，直呼超離譜。衛生局30日前往醫院稽查，將對醫師處10萬以下罰鍰，而藥師未循明處方後就調劑，也將處2千元至1萬元以下罰罰鍰。

謝太太因有婦科疾病，好不容易懷孕，還是第一胎，27日因宮縮到院看診，醫師掃完超音波後，表示會開立安胎藥，因本身是護理人員，吃藥前習慣看藥名，返家途中驚見藥名不對勁，和平常吃的不一樣，上網查詢後，也確認不是宮縮藥物，而是孕期不能吃的禁藥，吃了恐會導致流產。她打電話到診所詢問，也確認藥師給錯藥，請她回去換藥。

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▲高雄市衛生局今派員到診所稽查，證實院方確實給錯藥，分依醫師法、藥師法開罰。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局指出，該診所醫師表示，書寫完手寫病歷後，委由行政人員協助鍵入電腦，但醫師未再次確認，涉違反醫師法第12條：「醫師執行業務時，應製作病歷，並簽名或蓋章。」等規定，將處2萬以上10萬元以下罰鍰；另藥師受理處方時，針對可疑之處未詢明原處方醫師確認後即調劑，涉違反藥師法第16條，將處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局表示，平日執行醫療院所稽查時，會抽查病歷與調劑藥品是否正確，並提醒藥師受理處方，應注意處方上年、月、日、病人姓名、性別、年齡、藥名、劑量、用法、醫師署名或蓋章等項；如有可疑之點，應詢明原處方醫師確認後方得調劑。

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