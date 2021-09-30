台大遭控歧視境外生！權益小組列3防疫政策　怒轟：匪夷所思

▲境外生權益小組今日抨擊台灣大學，認為該校防疫政策歧視境外生。（示意圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

境外生已陸續來台讀書，但境外生權益小組今（30日）指出，台灣大學防疫政策荒謬，校方強迫要求境外入境學子自費篩檢，且禁止在「太子學舍」單人房自主健康管理，讓境外生無法接受，他們認為，該政策不僅有歧視問題，更嚴重打亂學生生活安排。

境外生權益小組指出，台大最新發佈了一系列關於住宿的防疫政策規定，其中包含強迫所有完成檢疫程序的境外入境學生額外自費做PCR檢驗才可入住宿舍，但他們認為，完成居檢、自主管理的學生在整個檢疫過程中已經歷過多次檢驗，如今，台大這項政策，分明是在歧視境外生，且這種做法已經超出目前疫情控制規定，台大無權強迫學生進行額外的自費檢驗。

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台大也規定，禁止在宿舍單人房進行自主健康管理，已經入住者也必須遷出到旅館。權益小組質疑，台大突然單方面禁止學生在宿舍單人房內自主健康管理，甚至還要求入住者搬出去，這種做法不僅違背誠信原則，更有可能反而導致同學感染疫情的風險上升。

另外，台大規定指出，非高風險地區旅遊史的境外生自主健康管理期間獲每日500元補助，高風險地區旅遊史境外生無任何補助。權益小組指出，台大的政策在此實行差別對待，補助無高風險地區旅遊史的學生，卻對有高風險地區旅遊史的境外生無任何補助，這樣的防疫政策，背後的邏輯是什麼？因為來自高風險地區，所以學校可以不管不顧嗎？匪夷所思。

權益小組呼籲台大，立即撤回上述有爭議的決策，與校內的境外生和入境的本地學生開誠布公地討論學校的防疫安排，在科學合理的疫情管控基礎上重新進行政策制定。

