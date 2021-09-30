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申請加入CPTPP　陸商務部：市場准入領域將超越現有締約開放程度

▲▼CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸商務部16日宣布申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部自16日宣布申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）後，正針對對協定規則進行全面評估研究，下一步將按有關程序與各成員進行磋商。陸商務部發言人束珏婷表示，將在市場准入領域做出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾，向各成員提供具有商業利益的市場准入機會，推動雙邊貿易投資增長。

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）

束珏婷指出，中國正在加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這將給世界各國提供更廣闊的市場和發展機遇，「申請加入CPTPP，體現了中方持續深化改革、擴大開放的意願和決心。」

束珏婷表示，中國始終支持自由貿易，一貫主張建設開放透明、互利共贏的區域自由貿易安排，正積極構建面向全球的高標準自貿區網路，「在新冠肺炎疫情背景下，中國願與各方一道，通過積極推動區域經濟一體化和貿易投資自由化、便利化進程，克服疫情不利影響，為全球經濟增長作出更大貢獻，下一步中方將按照CPTPP有關程序與各成員進行磋商。」

束珏婷強調，束珏婷指出，為積極推動加入CPTPP，中方已對協定規則進行全面研究評估，疏理加入CPTPP可能需要採取的改革措施和修改的法律法規，並將在市場准入領域做出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾，向各成員提供具有商業利益的市場准入機會，推動雙邊貿易投資增長。

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