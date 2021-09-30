陸首批援助物資抵達阿富汗　毛毯、羽絨服先行...糧食下一批出發

▲大陸援助阿富汗首批物資抵達喀布爾機場。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸首批援助阿富汗緊急物資昨（29）日晚間抵達喀布爾機場，由中國駐阿富汗大使王愚及阿富汗臨時政府難民事務部代理部長哈卡尼舉行交接儀式。王愚表示，短期內將這批毛毯、羽絨服等阿人民急需的越冬物資運抵喀布爾，「接下來，中方將繼續加緊完成糧食等物資的準備工作，相信不久也將陸續到位。」

▲大陸駐阿富汗大使前往機場與塔利班政府官員交接物資。（圖／翻攝澎湃新聞）

《新華社》報導，王愚指出，阿富汗目前仍面臨人道、民生問題以及新冠肺炎疫情等嚴峻挑戰，國際社會應齊心協力共助阿人民擺脫困境，「特別是某些國家作為阿困難局面的始作俑者，更應切實履行對阿承諾，承擔起應盡的責任和義務，盡快為緩解阿人民面臨的困難多做一些好事實事。」

到現場接受援助物資的哈卡尼則表示，中國是阿富汗的好鄰居好朋友，在我們最困難的時候及時提供緊急人道主義援助物資，我對此深表感謝，希望中方未來能進一步伸出援手。

哈卡尼呼籲，阿富汗面臨異常嚴峻的經濟、民生困境，急需國際社會提供各領域幫助，阿方也將恪守對鄰國和國際社會的有關承諾，「被美國等國家凍結的阿海外資產屬於阿富汗人民，必須盡早解凍，以造福阿人民。」

塔利班政府難民事務部代理副部長哈魯提強調，「中方援助是雪中送炭，將銘記在心，阿富汗凜冬將至，近百萬流離失所者尚需安置和供給衣食，希望中方繼續提供援助，幫助阿人民渡過難關。」