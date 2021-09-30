湧言會成員拜訪陳吉仲談台灣加入CPTPP　「能擺脫過度依賴中國問題」

▲立委趙天麟上午拜訪農委會主委陳吉仲，就台灣加入CPTPP此一議題進行意見交流。（圖／趙天麟、林楚茵臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨湧言會成員30日上午赴農委會拜訪主委陳吉仲，針對台灣申請加入CPTPP一事，就我國農業的影響與因應措施進行討論與意見交流。與會的立委趙天麟表示，加入CPTPP後，對我國農產品出口將有非常大助益，擺脫過度依賴中國市場的問題。

湧言會成員包括立委王定宇、趙天麟、林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員張志豪與何博文等人，上午前往農委會拜訪陳吉仲，雙方就台灣申請加入CPTPP，對我國農業的影響與因應措施進行討論。林楚茵表示，這場拜會是成員主動發起邀約，一來建立執政公共政策溝通平台，對政策能有更全盤了解，二來有助於成員在媒體上為政策辯護與說明。

▼民進黨立委林楚茵上午拜訪農委會主委陳吉仲，就台灣加入CPTPP此一議題進行意見交流。（圖／林楚茵臉書）



趙天麟表示，陳吉仲向他們分析了我國與CPTPP各國目前的農產貿易關係，加入後目前評估能夠拓展台灣農產品外銷的潛在獲利，台灣已經為了加入CPTPP所修改的農漁業5項法規，以及針對將受影響農產品，政府的各項因應措施與計畫。

趙天麟指出，各委員與議員也就加入CPTPP可能會造成的衝擊的項目因應之道、加入可能時程與效益等議題，與陳吉仲有許多意見交流。

趙天麟認為，台灣在加入CPTPP之後，對於我國農產品出口將有非常大的助益，且配合農委會目前正在進行的各種冷鏈供應鏈、加工及檢疫諮商等輔導措施，可以大幅增加台灣農產品的競爭力、拓展外銷市場，以及擺脫過度依賴中國問題，讓台灣農產品真正走入國際，增加農民與相關產業收入。

林楚茵則表示，申請加入CPTPP，對台灣方方面面各種影響，許多民眾想知道加入後，會對民眾生活造成什麼改變，同樣也在意台灣農業將產生什麼變化。

林楚茵說，陳吉仲詳細地報告，而他們也認真做筆記，而她也有與陳吉仲交流建議，並叮嚀幕僚工作一定要做足準備，期待未來成功加入CPTPP，為台灣民眾成就最大獲益。

▼民進黨湧言會成員，包括立委王定宇、趙天麟、林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪等人，上午拜訪農委會主委陳吉仲，就台灣加入CPTPP此一議題進行意見交流。（圖／趙天麟、林楚茵臉書）



▼民進黨湧言會成員，台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文，上午拜訪農委會主委陳吉仲，就台灣加入CPTPP此一議題進行意見交流。（圖／趙天麟、林楚茵臉書）



▼民進黨立委王定宇上午拜訪農委會主委陳吉仲，就台灣加入CPTPP此一議題進行意見交流。（圖／趙天麟臉書）

