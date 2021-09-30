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日本防務高官接連表態挺台　陸國防部：台灣的事不關日本什麼事

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國防部9月30日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校，在回答關於日本政府高層針就台灣問題相關言論的提問時指出，「台灣的事，是中國的事，不關日本什麼事。」

日本防衛大臣岸信夫近日表示，中國以不透明的方式持續高水平地增加國防開支，加強軍事力量，引發日本等地區國家和國際社會強烈擔憂；釣魚台是日領土，日將捍衛相關島嶼主權；日台地理位置接近，台若出事，日亦無法置身事外。此外，日防衛副大臣中山泰秀稱，台灣有事就是日本有事。

對此，吳謙強硬回應，日本防務高官一再炒作所謂「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政，危害中國主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他進一步表示，中國堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，國防支出公開透明，開支水平合理適度。中國近30年每年國防開支占GDP比例不到2%，不僅低於世界主要國家，也低於2.6%的世界平均水平，人均軍費支出更是只有日本的1/5；反觀日方，不但不真誠反思侵略歷史，反而大幅增加防衛預算，屢創曆史新高，此外，日方還大力加強西南島嶼軍力，發展網路、太空等新興作戰力量，遠超「專守防衛」需要，日方究竟意欲何為，值得亞洲鄰國和國際社會高度警惕。

吳謙指出，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，無論日方如何鼓噪，都改變不了這一基本事實，日方應停止一切在釣魚台問題上對中國的挑釁行為，更不要顛倒黑白，對中方倒打一耙。

最後，他強調，台灣的事，是中國的事，不關日本什麼事。日方政客以所謂「地理鄰近」作為介入台灣事務的借口，是對中國內政的粗暴干涉，不禁讓人回想起日本發動對外侵略戰爭和殖民亞洲的曆史，「中方必須正告日方：今天的中國早已不是當年的樣子，我們決不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。」

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