Toyz涉毒「院檢認知不同」！律師揭關鍵差異：無期恐變只關2年

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Toyz涉毒「院檢認知不同」！林柏宏律師揭關鍵差異：無期恐變只關2年

▲▼劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

▲劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

記者閔文昱／綜合報導

《英雄聯盟》S2冠軍選手劉偉健（Toyz）販賣二級毒品大麻，且持有數量宛如中盤商這麼多，29日遭台中地檢署羈押，若調查屬實，未來恐面對無期徒刑或10年以上有期徒刑，然而現在卻傳出院檢認知不同調的狀況，法官則認為Toyz涉販賣二級毒品未遂罪，但檢察官認為是「既遂」，如果最後判定是販毒未遂，加上坦承犯行，Toyz刑度最輕可能判2至3年徒刑。

Toyz在29日驚爆涉毒，檢察官指揮警方搜索其新北三重住處後，查到200顆大麻煙彈，猶如小型中盤商，不禁懷疑還有上游，向法院聲請羈押禁見獲准。根據《毒品危害防制條例》指出，大麻屬於第二級毒品，製造、運輸、販賣者「處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。」

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▲▼ toyz。（圖／ETtoday資料照）

▲Toyz涉大麻案，最重恐被判無期徒刑。（圖／ETtoday資料照）

據了解，法院認為，劉偉健雖持有毒品，但檢方只能證明劉偉健正準備販毒，還沒完成交易，「販毒未遂」，在已進行販毒方面的證據不足，與檢方認知的「既遂」不同調。對此，律師林柏宏表示，如果劉男被認定是販毒未遂，刑責就會差很多，刑度最多可減一半，在5年至15年之間。

林柏宏補充，劉偉健若在偵審期間坦承犯行，依同法17條還可減刑，刑度可能落在2年半至7年半之間。換句話說，劉偉健若販毒未遂屬實，刑度可能就會從最重的無期徒刑，減輕為只需服刑2至3年。

另外，由於劉偉健是香港人，若法官認定有罪，除了可能將他販毒所得予以沒收，又因犯罪地在台灣，不會因國籍是香港而免卻刑責，待刑期結束，恐將驅逐出境。

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