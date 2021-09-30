機車男鬼切被按喇叭　竟逼停女騎士亮甩棍！她求饒：我錯了你最大

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女騎士29日上午騎車行經中壢區新生路三段，突有1輛機車從外側切入內側車道，2輛機車險發生追撞意外，楊女緊急按喇叭提醒，未料卻遭男子尾隨且惡意逼車，男子逼停女騎士發生口角，楊女說找警察處理，男子卻揚言「去叫警察啊！」隨後從機車置物箱內取出甩棍，楊女大驚直說「我的錯好嘛、你先走」，男子才悻悻然離去，楊女事後報案提告，中壢警方已通知男子到案說明。

▲桃園市楊姓女騎士29日上午騎車經過中壢區新生路三段時，內側一輛機車圖由外側切入內側險釀車禍，女騎士按喇叭提醒竟遭逼車，圖為案發地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《爆料公社》有楊姓女網友PO文指稱，29日上午9時許騎車行經中壢區新生路三段，靠近聖德基督學院附近，往市區方向騎乘時，有1名騎乘機車男子未依規定使用方向燈，還從外側車道駛入內側車道，差點與她發生交通事故，她隨之按2聲喇叭示意，男騎士便一路尾隨與惡意逼車，直至新生路、興東路300巷口將其攔下。

▲桃園市楊姓女騎士29日上午騎車經過中壢區新生路三段時，內側一輛機車圖由外側切入內側險釀車禍，男騎士還持甩棍作勢攻擊。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

女網友出示行車紀錄器，質疑男騎士未按規定使用方向燈，雙方為此發生口角，女網友還說，「請警察來處理好了」，男騎士則揚言「好啊，妳去叫啊」，隨即返回機車置物櫃拿出甩棍作勢攻擊，女網友心生畏懼下趕忙說「我錯了，你最大，你先走」等語，男子才悻悻然騎車離去。

女網友於29日晚間11時許向中壢警分局興國派出所報案提告恐嚇罪嫌，楊女指稱，該名男騎士未依規定打方向燈、變換車道且惡意逼車，還拿甩棍作勢企圖攻擊，她心生畏懼才決定報案提告；中壢警方則依規定受理，並通知涉案男騎士到案說明以釐清真相。

中壢警分局興國派出所副所長李舜程指出，警方已依車號掌握涉案男騎士到案說明，呼籲民眾遇有糾紛應理性處置，以免發生不必要之紛爭。

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