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搬行軍床備戰總質詢　陳玉珍怒嗆：理性問政只對負責任的政府

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌明（1日）將再赴立法院接受總質詢，國民黨立院黨團書記長陳玉珍30日下午1點就搬來行軍床端坐在議場大門備戰，盼能在明天議事攻防搶佔先機。陳玉珍強調，從來不畏懼跟民進黨戰鬥，理性問政只對負責任的政府才有效，「當獨裁成為事實、革命就是義務」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 會議休息停擺後 國民黨再行動 陳玉珍衝主席台遭阻擋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團杯葛蘇貞昌質詢，陳玉珍衝主席台遭阻擋。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍下午在臉書表示，當看到許多無辜受疫情所苦的民眾生計大受影響時，卻只見行政院長的報告都只是在告知我們防疫做得多好，台灣有多棒。她批評，這些高官不知道因為3+11的缺口，有多少百姓因此沒有了工作？ 有多少餐廳小吃生意一落千丈？ 有多少旅遊業者坐吃山空？ 更有800多條人命因此喪命，「如果今天過世的是你們自己的家人？ 你們這些高官自己真能接受這種從頭到尾讚揚政府的報告？」

陳玉珍痛批，這個政府連最基本的負責、認錯都不敢， 身為民意代表，「我不會憂讒畏譏，定要為民發聲，表達最強烈的抗議聲音」，讓政府知道人民對疫苗的需求，以及對政府施政的不滿。試想如果又再來一次3+11防疫破口，我們難道還是看著政府大力宣揚防疫成功，跟民眾說台灣疫苗很足夠嗎？

國民黨立院黨團不滿蘇貞昌「3+11」報告，自立法院本會期開議至今，已經三度杯葛蘇貞昌上台，本周二祭出潑水、扔麥克風、舉手舉牌等口號，與民進黨立委爆發「肉搏」肢體衝突。

▲陳玉珍（右）、萬美玲（左）準備徹夜在議場門口排班。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳玉珍（右）、萬美玲（左）準備徹夜在議場門口排班。（圖／記者呂晏慈攝）

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