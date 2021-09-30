討債不成！林口大地主21刀砍死洗車場老闆　關13年賠1794萬

記者陳羿妏／新北報導

新北市林口區2020年10月23日清晨6時許發生凶殺案，一名56歲洪姓洗車場老闆因債務糾紛，遭55歲蘇姓地主持刀猛砍21刀，當場臟器外露，陳屍一處宮廟。刑事部分，蘇男被依殺人罪，判刑13年；民事部分，家屬提告求償2097萬2396元，新北地院日前審理後，判蘇男賠1794萬1235元為適當，可上訴。

▲洪姓洗車場老闆遭蘇姓地主持刀猛砍身亡。（資料照／記者陳以昇攝，下同）

回顧整起事件經過，蘇男與洪男為好友關係，因而多次以開立票據、設定抵押權等方式，借款給洪男，但洪男卻藉詞推託，還款狀況不佳，讓他相當不滿，埋下殺機。2020年10月21日、22日，蘇男連續兩天到洗車場找洪男未果，不過，他向員工詢問洪男的行程後，便得知對方隔天一早會到洗車場隔壁的私人宮廟上香。

蘇男遂於10月23日清晨6時50分許，到洗車場旁的宮廟找洪男談判，不料一言不合之下，他竟持開山刀朝洪男的頭部、頸部以及腹部猛砍18刀，接著見洪男倒地後，再朝對方腳踝砍3刀，導致洪男身亡，隨後駕車離去。不過，蘇男大概心知法網難逃，同日8時許便騎車至林口派出所投案，全案曝光。

刑事部分，新北地院今年5月審酌蘇男自首，犯後態度尚可等情狀後，依殺人罪，將蘇男判刑13年。

民事部分，洪男的妻子、2名孩子針對扶養金、精神撫慰金以及喪葬費，提告求償2097萬2396元。審理期間，蘇男辯稱，對於家屬請求並無意見，但他的財產已被洪男騙光，無力償還，故請求駁回。新北地院日前審理後，判蘇男賠1794萬1235元為適當，全案仍可上訴。

據悉，蘇男在林口相當有名，是位大地主，且就連新莊也有他持有的土地，有些還會拿出來賺取租金，然而，他疑似因為長年身體狀況不佳，怕老了錢更難討回來，所以才會痛下毒手，導致昔日好友成刀下亡魂。