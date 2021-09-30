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國台辦公布蓮霧病蟲害照片　陳吉仲反擊讓黃暐瀚驚訝

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國20日起片面禁台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲揚言，若中方相關單位對我方循正式管道要求諮商沒正面回應，10月1日將向世貿組織（WTO）提出爭端解決控訴；但今（30）日期限到期，中方9度「已讀不回」，資深媒體人黃暐瀚表示，早在9月20日，就可以去告了，何必多等這十天？

昨天國台辦發言人朱鳳蓮，開記者會出示台灣水果有蟲的照片，陳吉仲反批，為什麼不在港口燻蒸？有蟲就把蟲殺掉就好，還是可以吃啊？大陸因為有蟲就不買，就退櫃，這是故意刁難台灣，對此，黃暐瀚說，「聽完此話，我有點驚訝！」

黃暐瀚表示，所以陳吉仲的意思是，如果我去市場買到有蟲的水果，老闆跟我說：「把蟲洗掉，把爛掉的那塊切掉，就可以吃了，挑剔什麼啦？」然後我就得乖乖地買，不能不買，是這樣的意思嗎，「先拋開兩岸的對立與政治敏感，就水果論水果，我想問大家，一個有蟲的水果，你買嗎？你吃嗎？」

陳吉仲主張，有蟲就拿溴化甲烷燻蒸就好，對此，黃暐瀚表示，問題是，大陸網友傳了訊息給自己，說大陸早就禁用溴化甲烷燻蒸，「陳主委難道不知道嗎？這一切紛爭，提告，或是真是個辦法。讓WTO認證，這樣的貿易糾紛，到底誰對誰錯？」

黃暐瀚指出，除了提告，鳳梨釋迦馬上要進入產期，農委會得趕緊想辦法消化今年無法賣去大陸的釋迦，免得衝擊市場價格。最後，該是嚴肅考慮「轉作」的時候了。隨著兩岸的關係越來越緊張，把農產品的出口，寄望在大陸市場，是越來越不切實際的事情，「既然賣不掉也可能沒人買，轉作農作用，改種別的農產品，可能是沒有辦法的辦法了。」

今（30）日提告期限到期，中方9度「已讀不回」，農委會又改稱11月尋求WTO食品安全檢驗跟動植物防疫檢疫（SPS）例行會議解決。對於兩者時間差，農委會副主委陳駿季表示，這不像一般在國內法院，你要提告時就按一個鈴就開始；但他也說相關要提交的資料都已經準備好了。

陳吉仲先呼籲，國台辦不要透過記者會公布片面的照片，應透過兩岸防檢局，並根據科學根據進行討論，且我方從來沒有收到介殼蟲的照片，呼籲對岸要提供完整科學根據。

陳吉仲無奈表示，我方從去年11月開始，就有針對鳳梨提出精進措施，今年鳳梨釋迦的不合格率比去年還少，從今年6月28日收到13件不合格問題後，我方9月就提出精進措施給對岸，但是他們不接受，9月20日就直接禁止出入。

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