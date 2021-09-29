名字「封殺」台灣水果　朱鳳蓮：希望成為台農產品好評

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今年初開始，大陸官方陸續禁止台灣豬肉和農產品輸入。今年3月，曾有大陸網友以國台辦發言人朱鳳蓮的名字開玩笑，禁止豬肉、鳳梨，可能下一個是蓮霧。對於自己名字成為「封殺」台灣水果代名詞，朱鳳蓮今（29日）也回應，「其實希望我的名字能夠成為台灣農產品好評的代言詞，而不是像現在這樣成為台灣農產品差評的代言詞。」

台灣自1月開放含萊克多巴胺的美豬和30月齡以上的美牛進口，大陸官方宣佈禁止台灣豬肉和相關產品輸入。緊接著，3月1日大陸海關總署正式禁止台灣鳳梨輸入，原因是從2020年以來，大陸海關多次從台灣進口的鳳梨上截獲檢疫性有害生物，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

本月19日，大陸海關再次宣布「禁止令」，台灣釋迦與蓮霧同樣驗出有害生物，禁止輸入到大陸。其中，鳳梨、蓮霧和釋迦是台灣對大陸出口的水果總量前三名。更巧的是，被禁止的豬肉、鳳梨、蓮霧剛好諧音就是朱鳳蓮的名字。

▲朱鳳蓮表示，希望自己名字不是封殺台灣水果的「終極密碼」。（圖／記者任以芳攝）

其實，早在今年3月，曾有大陸網友拿國台辦發言人朱鳳蓮的名子當段子，繼鳳梨之後，會不會其他台灣水果被大陸禁止進口？當時朱鳳蓮也拿自己名字開玩笑，「網上看到流傳一個跟我的名字有關的一個段子啊，轉發量還挺大」。

後來不少大陸網友創作的段子內容，「大陸先是禁了台灣的豬肉製品，接著是台灣鳳梨，台灣蓮霧也岌岌可危，剛好是朱鳳蓮名字的諧音，似乎成為大陸對台工作的終極密碼。」

對於自己名字變成終極密碼，朱鳳蓮今也回應，「希望我的名字能夠成為台灣農產品好評的代言詞，而不是像現在這樣成為台灣農產品差評的代言詞。對於台灣農民有這樣的擔心，我們是理解的。」

她也表示，實際上，大陸的消費者也挺擔心，還會有哪些水果會有蟲子？「問題的癥結就在於民進黨當局沒有切實負起監管責任，沒有從源頭上有效降低植物疫情風險，不為台灣農民和兩岸消費者利益著想。」