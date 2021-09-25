剪破4歲童下體！恐怖保母庭訊「突臉色慘白不適」送醫　男友聲押

▲邱姓保母與黃姓男友捲入虐童案，檢方聲押。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名4歲童6月被母親託付給無照邱姓保母(25歲)照顧後，男童腳掌變黑，有大面積組織壞死，生殖器被剪開受傷，檢方訊後認邱女的黃姓男友(30歲)涉違反兒童及少年福利與權益保障法、刑法傷害等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請覊押禁見，但邱女因庭訊中身體不適臉色發白，臨時由員警先戒護送醫。

▲4童受傷。

回顧案情，林姓男童母親23日將兒子受傷的圖po在臉書，寫下「為何要封鎖我」，整件案曝光後，在正義哥徐奕的協助下報警，邱女得知紙包不住火了落跑，從溪湖鐵皮租屋處搬到員林，讓社會處社工人員及警方幾度撲空，只有1次有找到她人並對她無照託育行政裁罰。

▲下午3名受害母親及孩童全部到地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

昨天晚上邱女與男友在員林市正在吃晚餐，被逮捕到案後，情緒一度相當激動、落淚，全盤否認犯行，同時也辯稱，小孩的腳是不小心被熱湯燙到，生殖器是騎電動機車時被夾到。

據悉，邱女隱匿真名，主動找到男童的林姓母親，而一開始照顧得還不錯，工作繁忙的林母改由24小時托育，前後支付了數萬元的費用，怎料，這樣的信任卻是惡夢的開端。林母表示，她一開始還能透過視訊，了解孩子的情況，不料7月下旬開始，邱女就用各種理由搪塞，不讓她看孩子的情況，直到7月底她去接孩子回家，才發現小孩身體的傷口，經就醫後診斷出陰莖有開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足二度燙傷等，讓她看了既傷心又自責。

▲林姓4歲童診斷書。

邱女案情越滾越大，繼林母提告傷害罪後，今天還有2母痛訴，發現小孩「每周都有不同的傷痕」，包括背部瘀青、頭部挫傷等，甚至造成語言遲緩狀況，因驚覺事態嚴重，接連提告，下午全都到彰化地檢署，配合案情調查。

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