　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剪破4歲童下體！恐怖保母庭訊「突臉色慘白不適」送醫　男友聲押

▲邱姓保母與黃姓男友涉虐童案。（圖／民眾提供）

▲邱姓保母與黃姓男友捲入虐童案，檢方聲押。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名4歲童6月被母親託付給無照邱姓保母(25歲)照顧後，男童腳掌變黑，有大面積組織壞死，生殖器被剪開受傷，檢方訊後認邱女的黃姓男友(30歲)涉違反兒童及少年福利與權益保障法、刑法傷害等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請覊押禁見，但邱女因庭訊中身體不適臉色發白，臨時由員警先戒護送醫。

▲陳母報警提告邱姓保母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲4童受傷。

回顧案情，林姓男童母親23日將兒子受傷的圖po在臉書，寫下「為何要封鎖我」，整件案曝光後，在正義哥徐奕的協助下報警，邱女得知紙包不住火了落跑，從溪湖鐵皮租屋處搬到員林，讓社會處社工人員及警方幾度撲空，只有1次有找到她人並對她無照託育行政裁罰。

▲家長指控邱姓保母虐兒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲下午3名受害母親及孩童全部到地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

昨天晚上邱女與男友在員林市正在吃晚餐，被逮捕到案後，情緒一度相當激動、落淚，全盤否認犯行，同時也辯稱，小孩的腳是不小心被熱湯燙到，生殖器是騎電動機車時被夾到。

據悉，邱女隱匿真名，主動找到男童的林姓母親，而一開始照顧得還不錯，工作繁忙的林母改由24小時托育，前後支付了數萬元的費用，怎料，這樣的信任卻是惡夢的開端。林母表示，她一開始還能透過視訊，了解孩子的情況，不料7月下旬開始，邱女就用各種理由搪塞，不讓她看孩子的情況，直到7月底她去接孩子回家，才發現小孩身體的傷口，經就醫後診斷出陰莖有開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足二度燙傷等，讓她看了既傷心又自責。

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供）

▲林姓4歲童診斷書。

邱女案情越滾越大，繼林母提告傷害罪後，今天還有2母痛訴，發現小孩「每周都有不同的傷痕」，包括背部瘀青、頭部挫傷等，甚至造成語言遲緩狀況，因驚覺事態嚴重，接連提告，下午全都到彰化地檢署，配合案情調查。

恐怖保母惡行曝！4童受害瘀青眼腫「打到變遲緩」　反控家長虐兒

「剪破4歲童下體」腳潰爛！惡保母黑歷史曝光　無照用假名

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
快訊／張亞中「恐怖票數」曝光　有望續攻台北、高雄市長
《厲陰宅》鬼屋要賣了！價格翻3倍「3330萬出售」
一直吃水煮餐慘了！減重醫「升級版激瘦菜單」吃超飽
陸女研究生傳遭性侵輕生！校方一查「曝驚人真相」
嘉南大圳驚見「半裸女浮屍」！全身腫脹下半身未著衣褲
剪下體保母庭訊突身體不適送醫　男友聲押
紙本五倍券預訂第一天！全台破324萬人等下月領券

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剪破4歲童下體！恐怖保母庭訊「突臉色慘白不適」送醫　男友聲押

快訊／高雄捷運接獲「炸彈恐嚇」　 捷運警察出動加強巡邏

還我紅包！「18萬存銀行」通通被拿走　兒子怒告老爸結果出爐

快訊／瑞芳象鼻岩1釣客遭狂浪捲吞溺斃　6人困礁岩待救

「聯發科工程師」命喪5星級飯店！　領班還原奪命前40分鐘

快訊／梅花鹿突闖台2線！對決紅牌重機吐血亡　騎士夫妻慘摔送醫

瑞芳電動自行車大盜抓到了　專偷移工「吃定語言不通」不報案

美籍師租單車驚見哀鳳　警免解鎖一招秒找失主

閃右轉車急剎　騎士倒地滑行頭部重創慘死

恐怖保母惡行曝！4童受害瘀青眼腫「打到變遲緩」　反控家長虐兒

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

烏克蘭「長髮公主」30年沒剪過頭　每周只洗一次！造就2m柔順金髮

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

剪破4歲童下體！恐怖保母庭訊「突臉色慘白不適」送醫　男友聲押

快訊／高雄捷運接獲「炸彈恐嚇」　 捷運警察出動加強巡邏

還我紅包！「18萬存銀行」通通被拿走　兒子怒告老爸結果出爐

快訊／瑞芳象鼻岩1釣客遭狂浪捲吞溺斃　6人困礁岩待救

「聯發科工程師」命喪5星級飯店！　領班還原奪命前40分鐘

快訊／梅花鹿突闖台2線！對決紅牌重機吐血亡　騎士夫妻慘摔送醫

瑞芳電動自行車大盜抓到了　專偷移工「吃定語言不通」不報案

美籍師租單車驚見哀鳳　警免解鎖一招秒找失主

閃右轉車急剎　騎士倒地滑行頭部重創慘死

恐怖保母惡行曝！4童受害瘀青眼腫「打到變遲緩」　反控家長虐兒

7旬翁新婚一個月「嗨到猝死」！子女辦完後事把繼母告上法院

朱立倫承諾「國民黨不會變小綠」　包承柯：可惜沒強調這4個字

杜汶澤49歲才發現「患先天心臟疾病」！需長期服藥…努力多年比賽夢碎

快訊／孟晚舟包機抵達深圳　現場揮國旗、紅地毯、紅布條接機

快訊／張亞中「恐怖票數」曝光　有望續攻台北、高雄市長

對戰陳冠宇不陌生　朱祥麟感動放下大石頭

仰德集團贊助王冠閎、唐嘉鴻　看好兩人未來必不可限量

徐若熙生涯首場優質先發　原因是改變賽前習慣

想過40歲的樣子？全道嬿、柳俊烈獨白觸動：成功是什麼？

蔣萬安：感謝江啟臣2020扛重擔　期許朱立倫「3個實踐、2個不忘」

社會熱門新聞

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

北市信義區騎士輾進砂石車底　當場亡

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

即／台中離奇命案！男曝屍庭院爆頭「血溝階梯」

早午餐店恐怖火警！2樓驚見男焦屍　屋主：沒住人啊

中正學霸男打高端騎車「等紅燈突昏迷」

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

即／高捷接獲「炸彈恐嚇」　 捷運警察出動加強巡邏

更多熱門

相關新聞

恐怖保母惡行曝　4童受害瘀青眼腫「打到變遲緩」

恐怖保母惡行曝　4童受害瘀青眼腫「打到變遲緩」

彰化縣無照邱姓保母虐林姓4歲男童，案情越滾越大，繼林母提告傷害罪後，還有2母痛訴，要看小孩經常推託不給看，等到帶回小孩後，發現每周都有不同的傷痕，有背部瘀青，頭部挫傷等傷害，造成語言遲緩狀況，驚覺事態嚴重，接連提告，下午2點全部到彰化地檢署配合案情說明。

Pro級師傅「沒事幫巡田」　原來這每顆可賣800元

Pro級師傅「沒事幫巡田」　原來這每顆可賣800元

4歲童下體慘被剪破　恐怖保母涉凌虐落跑

4歲童下體慘被剪破　恐怖保母涉凌虐落跑

高雄1歲男嬰多處瘀傷疑遭虐　母服藥也送醫

高雄1歲男嬰多處瘀傷疑遭虐　母服藥也送醫

即／高雄1歲男童疑遭虐！身上大面積挫傷　

即／高雄1歲男童疑遭虐！身上大面積挫傷　

關鍵字：

彰化地檢保母同居男友兒虐戒護

讀者迴響

熱門新聞

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

全聯最新中獎發票名單出爐

國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

印度神童預言　這一次講中股災

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

7-11最新中獎發票名單出爐

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面