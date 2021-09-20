救回心臟驟停男！PO文協尋無名英雄　友悲痛回覆：已車禍亡

▲新加坡一名消防員幾個月前救了一位男子的性命，自己卻死於車禍。（示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷／綜合報導

新加坡民防部隊（SCDF）18日在臉書發文，尋找一位撒瑪利亞人，曾在5月29日和另外2位救生員合作，用自動體外心臟去顫器（AED）以及人工呼吸，成功救活一名心臟驟停的男子。沒想到不久之後，他的朋友在底下留言表示，他在14日死於一場車禍。

根據《Must Share News》報導，民防部表示，已經頒發社區援救者獎（Community Lifesaver Award）給2名救生員，分別是唐杰和梁偉傑，因為他們和另一位好心人在裕廊湖花園救了一名男子，目前正在尋找這位善心人士，希望能親自表達感謝。

這位人士的朋友隨後在底下留言，那個人叫謝里夫（Mohamed Shariff），今年30歲，是一名消防員，但是在前幾日騎車時，發生嚴重車禍，摩托車和3輛大車撞在一起，導致他當場死亡。

謝里夫曾經和朋友講述當天救人的經過，雖然那天他休假，但是一看到男子倒在地上，仍然毫不猶豫地衝上去急救。後來民防部證實留言不是造假，並稱讚「我們很高興即使在下班時間，官員也會出手幫忙民眾」，同時也對他的死表達遺憾，希望他安息。