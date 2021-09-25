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社會 社會焦點 保障人權

剪GG虐童！恐怖保母瞎扯「他自己跌倒」　下場曝光

▲陳母報警提告邱姓保母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲4童傷痕累累。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

無照邱姓保母托育案連環爆，繼林母出面指控提告後，今天有2名受害母親直指小孩被照顧後，頭部四肢都是擦挫傷還因此成為遲緩兒，到地檢配合調查，雖然邱女不斷的對外瞎扯都是「小孩自己跌倒造成」，但經過檢警偵訊，終於吐出真相，男友涉有重嫌遭聲押禁見，邱女庭訊中臉色發白身體不適，戒護送醫。

▲邱姓保母與黃姓男友涉虐童案。（圖／民眾提供）

▲邱姓保母與黃姓男友捲入虐童案，檢方聲押。（圖／民眾提供）

有網友就點出重要的一點，這3名受害母親的子女，原在幼兒園上課，5月中旬疫情大爆發時，學校停課家長又要上班無法找到其他人可以照顧，只能上網詢問是否有保母願意托育，甚至有母親一次要托3子女，而邱女開口說，「對經濟不好的媽媽特別照顧」，只酌收友情價15,000元，又沒有來得及詳細調查保母，卻因此造成難以彌補的傷害。

▲家長指控邱姓保母虐兒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林童遭燙傷的腳尚未康復。（圖／記者唐詠絮攝）

邱女已疫情肆虐為由，要家長不能將小孩帶回家，只能用視訊觀看小孩的狀況，當受害林母看到兒子的腳變黑了，夫妻才驚覺不對勁，隔天開車到溪湖，親眼看到小孩的腳包一大包，心痛的眼淚立刻掉下來，把小孩帶到醫院驗傷才看到左腳掌已經潰爛到發黑皮也都掉了，右腳掌疑似被菸頭燙了好幾個傷口，就連下體受傷，小孩也說是被剪刀夾破的，林女卻淡定的說腳是「小孩吃飯時不慎被燙傷」，對於下體受傷卻沒有回應。

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供，以下同）

據了解，邱女不僅無照還用假名，一次托7童，昨晚跟黃姓男友被警方拘提到案說明時，一度情緒激動到哭全部否認有虐童，並說小孩的下體受傷是騎電動機車時被夾傷。

今天也有2家長指控，每周末去帶小孩時，發現他們總是四肢有擦挫傷還有頭部也有大面積的紅腫瘀青，甚至感冒發高燒也不送去看醫生，邱女卻扯「感冒發燒不用看醫生」、「傷是小孩自己跌倒」，也說林童的腳是「自己到浴室洗手開水龍頭被燙到」，但事實真是如此嗎，邱女瞎扯的版本推陳出新，這2名母親今天也到地檢，配合調查，希望司法能為小孩還一個公道。

▲家長指控邱姓保母虐兒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲受害母親及兒童到地檢配合調查。（圖／記者唐詠絮攝）

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