「口罩實名制」要停了！超商、網路最後1輪預購時間先看　藥局繼續賣

▲口罩實名制網路、超商通路於第44輪後暫停服務。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

去年因新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，全台掀起瘋搶口罩之亂，政府隨即規劃「口罩實名制」，讓所有人皆可順利買到口罩。如今市面上口罩充裕、價格平穩，中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布「實名制口罩網路、超商販售通路將運作至第44輪後暫停服務。」至於藥局通路及無健保特約藥局之偏鄉衛生所則仍持續維持實名制口罩販售服務。

指揮中心進一步說明，最後1輪實名制口罩販售的續（預）購時間為9月27日至10月6日，取貨時間為10月11日至10月24日；另外第43輪及第44輪已預繳款未領取口罩的補領時間，分別為10月25日至11月7日及11月8日至11月21日，請民眾依時程續（預）購、取貨及補領。此外，為保障停用口罩網路、超商販售通路後，民眾持續可以購買到口罩，藥局通路與無健保特約藥局的偏鄉衛生所，仍維持提供實名制口罩販售服務。

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指揮中心指出，去年初COVID-19疫情初期，因應民眾突然增加的購買口罩需求，且當時國內口罩產能有限，為讓徵用口罩能有效分配及提供民眾購買，指揮中心於去年2月6日推動口罩實名制，透過藥局通路販售徵用口罩；之後為讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，再於3月12日增加網路、超商販售通路，民眾上網路預購後，可選擇到統一、全家、萊爾富、OK、全聯社、美廉社、屈臣氏及康是美等全國8大超商、市、藥妝店的1萬4千餘家門市取貨。實名制口罩推行至今已販售約17億片。

指揮中心也特別感謝藥師、藥劑生、衛生所及各超商、市、藥妝店相關人員，一年多來對疫情防治付出的努力和辛勞，重大貢獻值得民眾肯定。現在網路、超商通路已完成階段性任務，暫停服務，未來實名制口罩，將由藥局通路與偏鄉衛生所繼續販售，落實醫材管理，以及提供民眾專業諮詢服務。