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嘉義縣搶5倍券商機　建商捐「500萬高鐵宅+10輛gogoro」當獎品

▲▼高鐵國際城今動土！嘉義縣政府獲贈500萬元輕豪宅 力拼五倍券在嘉消費摸彩最大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義高鐵國際城今動土！嘉義縣政府獲贈500萬元輕豪宅，將搭配五倍券作為抽獎大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由清景麟建築團隊與泰嘉開發投資興建住商大樓，位於嘉義高鐵車站特定區佔地約4963坪，總樓地板面積約22080坪，地上11樓地下2層總共689戶住宅社區，為支持政府五倍券政策，鼓勵民眾到嘉義消費，建商30日舉辦「嘉義縣五倍券 抽房好禮讚」捐贈儀式，並宣布捐贈「高鐵國際城」1戶，作為嘉義縣政府振興五倍卷消費活動抽獎品項，由縣長翁章梁代表受贈。

▲▼高鐵國際城今動土！嘉義縣政府獲贈500萬元輕豪宅 力拼五倍券在嘉消費摸彩最大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

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翁章梁指出，自行政院長蘇貞昌到嘉義縣宣布嘉義科學園區設立於嘉義縣太保市台糖太保農場，帶動周邊房地產投資經濟效益，清景麟建築團隊與泰嘉開發於距離嘉義高鐵站僅350公尺，應是全台距離高鐵站最近的房子，座落在保鐵七路及保鐵十二路角地投資興建住商大樓。

目前規劃沿街步道式開放空間供民眾使用，歷經嘉義縣都市設計審議委員會審核通過並取得建築執照，附近的高鐵嘉義站與科學園區，具有地方經濟發展的加乘連結效益，期待在未來在廠商進駐、住宅社區完工後，提升生活機能，帶動地方發展。

▲▼高鐵國際城今動土！嘉義縣政府獲贈500萬元輕豪宅 力拼五倍券在嘉消費摸彩最大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

30日上午縣長翁章梁、清景麟建築團隊董事長林聰麟、泰嘉開發建設董事長呂金發及縣議員戴光宗等貴賓皆蒞臨現場。

清景麟建築團隊捐贈一戶兩房的輕豪宅，共23.5坪，售價約500萬元，作為嘉義縣政府的振興五倍券加碼活動「抽大獎、送房子」加值方案；泰嘉開發建設董事長呂金發也在現場加碼10輛gogoro電動機車作為抽獎獎項，翁縣長頻頻拍手叫好。

▲▼高鐵國際城今動土！嘉義縣政府獲贈500萬元輕豪宅 力拼五倍券在嘉消費摸彩最大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，透過此次五倍券摸彩，由建商捐贈離高鐵站超近距離的套房，一定能吸引全台民眾目光，也讓大家看見嘉義是個值得投資的地方，對於在地消費有極大幫助。

「投資嘉義，正是時候！」翁縣長喊出，嘉義縣正歷經產業轉型，嘉義科學園區的設置，預期將吸引具研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用等數位創新的科技產業等進駐，帶動當地住商服務需求，農工大縣已啟動，未來年輕人回嘉，將有更好的工作機會。

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