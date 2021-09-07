台積電南進高雄打造7奈米重鎮！陳其邁：伸開雙手歡迎

▲台積電傳將在高雄設廠，地點就在中油煉油廠五輕舊址。（圖／記者陳建宇攝）

記者許宥孺／高雄報導

「護國神山」台積電又有重大投資，今傳出選定中油高雄煉油廠五輕舊址，主要作為七奈米製程生產據點。市長陳其邁強調，高市府當然伸開雙手，歡迎大廠投資高雄，不過廠商投資訊息應由該廠商發布，他沒有辦法證實投資訊息。

▲陳其邁7日上午前往美濃社區公托家園開幕活動。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁7日上午前往美濃社區公托家園開幕活動，會前受訪時表示，歡迎任何的大廠來投資高雄，「特定廠商投資訊息應該由該廠商來做訊息的發布，我們沒有辦法證實這些特定廠商的投資訊息」，但是我們築巢引鳳做好準備，吸引國際大廠能夠在高雄跟台南能成為最有價值的半導體產業聚落。

陳其邁指出，之前大概有21家半導體材料和零組件的廠商來高雄市政府，他也親自做過簡報，也帶領廠商到附近的工業區實地探訪，就整個投資環境考察。

▲陳其邁歡迎大廠投資高雄，不過投資訊息他無法證實。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁說，橋科目前正在積極的招商，不管是半導體、被動元件或者是相關的資通訊高科技產業，也都會在未來包括中油廠區或者橋科、路科等產業園區落腳，以高雄現在的水電供應都沒有任何的問題，500億度電，現在用了281億度，只用了56%；預計再生水廠可增18萬噸，高雄的水資源可以說是現有科學園區所在的地方水資源，是最穩定且豐沛的縣市。

「招商要緊緊緊！」陳其邁說，落實產業升級，是選舉時，他一直在說的，不管是半導體產業或國際大廠，這都是高市府在這一年積極招商，營造穩定的投資環境，當然也伸開雙手，歡迎所有的大廠都來投資高雄。

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