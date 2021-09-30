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故宮還會「降級」嗎？吳密察透露：行政院有整體國家建置規劃

▲▼故宮博物院,微解封後現況,故宮,外觀,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲國立故宮博物院先前曾面臨「改組」爭議，如今沒有相關消息。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／綜合報導

故宮在今年3月「改組、降級」傳言沸沸揚揚，不過最近完全沒有相關消息和討論，今（30）日多位立法委員關切此事，而故宮博物院院長吳密察表示，行政院只有在當時初步問過他對此事的想法，「但最近沒再就這件事情跟我有過接觸和討論」。

故宮目前隸屬於行政院的二級機關，但今年3月傳出，擬將改隸於文化部的三級機關，也被外界質疑是否會有「矮化」、「降級」的問題。今（30）日立法院召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢，而多位立委也針對此事進一步詢問。

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▲▼立法院今召開教育及文化委員會召委，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮在今年3月「改組、降級」傳言沸沸揚揚。（資料圖／記者林育綾攝）

其中立委萬美玲詢問，關於故宮「降級」這件事，目前是已經沒在討論，還是取消了？吳密察回應，行政院確實在當時詢問過他的想法，但「最近沒再就這件事情跟我有過接觸」。萬美玲也問「你認為是取消作罷了，還是？」吳密察說，「我想行政院有整體國家建置規劃」因此會尊重。

不過萬美玲也提醒，這件事攸關故宮降級，而故宮是何等的重要，若降級後，無論預算、人員等編列，都可能受影響，雖然之前說過就算降級，也不會刪除相關預算和編列，但現在都沒再提起，究竟是作罷，還是有其他規劃，應該要再了解清楚。

▲▼故宮博物院,微解封後現況,觀展民眾,入館民眾,館內展覽,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲故宮北院將於今年下旬推出重磅展覽。（圖／記者姜國輝攝）

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